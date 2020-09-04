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Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
04.09.2020 12:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
braille-teeth.livejournal.com
Евросоюз не будет налагать персональные санкции на белорусского президента. Об этом сообщает немецкая газета Welt.
По информации издания, инициатором решения не включать Лукашенко в санкционный список выступила Германия, ее поддержали власти Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что «при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», а санкции это бы осложнили, пишет Welt.
За введение таких санкций выступают страны Балтии и Польша.
Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС пишет, что санкционный список будет опубликован на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты не исключил, что впоследствии список может дополняться.
В конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусский лидер и еще 29 высокопоставленных граждан республики объявили персонами нон грата и запретили въезд в страны Балтии, сообщает
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Евросоюз не будет налагать персональные санкции на белорусского президента. Об этом сообщает немецкая газета Welt.
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