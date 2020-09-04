МВД Беларуси ищет взломщиков своего сайта

Источник материала: АФН

МВД Беларуси проводит проверку внешнего вмешательства в работу сайта ведомства по признакам преступления, предусмотренного статьей за несанкционированный доступ к компьютерной информации.

"Проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по признакам преступления, предусмотренного статьей по статье 349 УК Республики Беларусь (Несанкционированный доступ к компьютерной информации)", - пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

По данной статье предусматривается штраф или арест на срок до полугода.

Как сообщалось, хакеры взломали сайт МВД Беларуси, разместив на нем объявления о розыске Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. До этого был взломан сайт управления делами президента РБ, на котором была размещена фотография управляющего делами В.Шеймана в образе Верки Сердючки.