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Песков не знает, обсуждали ли Путин и Лукашенко зверства силовиков на акциях в Беларуси

04.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, обсуждали ли Путин и Лукашенко в своих телефонных разговорах действия силовых структур на митингах в Беларуси.

"Мне не известно о том, чтобы эта тема поднималась", - сказал Песков, передает ТАСС.

При этом Песков заверил, что РФ "обращает внимание" на необходимость соблюдения прав человека в ходе митингов. "Мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны соблюдаться и обеспечиваться", - сказал пресс-секретарь.

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, обсуждали ли Путин и Лукашенко в своих телефонных разговорах действия силовых структур на митингах в...
 
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