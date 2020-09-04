Кремль: Перехват белорусской разведки об отравлении Навального передан ФСБ

Источник материала: АФН

Материалы белорусской разведки, доказывающие фальсификацию данных об отравлении Алексея Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ", - сказал Песков. "Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - добавил он, указав, что "это функция любой спецслужбы".

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией, передает ТАСС.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление Лукашенко ", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, информируя о состоянии Навального, были более открыты, чем их немецкие коллеги.

Следствие де-юре по делу об отравлении Навального будет открыто, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества, заявил Песков.