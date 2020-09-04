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Дмитрий Басков — единственный кандидат, выдвинутый на пост главы ФХБ. Срок выдвижения истекает в полночь

04.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков является единственным кандидатом, который выдвинут на пост председателя ФХБ вместо подавшего в отставку Геннадия Савилова. Выборы пройдут 9 сентября.



Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает сегодня в 24.00. На утро пятницы выдвинута всего одна кандидатура — "Авиатор", "Витебск", "Могилев", "Шахтер" и "Металлург" предложили Дмитрия Баскова.

Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ — клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией хоккея на территории страны. Все предложения о кандидатах должны поступить в исполком ФХБ не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения конференции, на которой проводятся выборы.

Право участия в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХБ (делегаты). Каждый член ФХБ вправе направить по одному делегату, уполномоченному доверенностью на представление интересов члена ФХБ на конференции.

Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности конференцией открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования, — сообщает hockey.by.
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков является единственным кандидатом, который выдвинут на пост председателя ФХБ вместо подавшего в отставку...
 
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