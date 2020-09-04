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Гоа открывается для туристов: без ПЦР-теста и карантина
Источник материала: Партизан
Популярное у туристов направление — Гоа — открывается для иностранцев. Приезжающим не нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытии.
Кроме того, нет необходимости предоставлять отрицательный сертификат или соблюдать самоизоляцию. Также не будет никаких ограничений на межштатные поездки, сообщает
Государство также открыло бары, однако нужно соблюдать меры предосторожности: социальное дистанцирование, ношение масок, будут проверять температуру. Рестораны и кафе уже открыты, и отели тоже вернулись в бизнес. За исключением пляжных лачуг и казино, Гоа теперь открыт для путешественников. Пляжные хижины останутся закрытыми и, скорее всего, откроются после Муссона в октябре.
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Популярное у туристов направление — Гоа — открывается для иностранцев. Приезжающим не нужно проходить тестирование на COVID-19 по прибытии.
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