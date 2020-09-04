Владимир Караник приехал на “Гродненский мясокомбинат”, где говорили о забастовке













Советское наследие мы сохранили и приумножили, а дальше многое зависит от инвестиций, от реконструкции, наличия новых производств. Инвестиции — это не спонсорская помощь. В страну, где нет стабильности и тишины, деньги не приходят, сказал Караник.





— Предложения забрать деньги из банков и купить валюту обернулось тем, что зарплата упала в долларовом эквиваленте, возможность кредитования банками приостановлена. Не лучшая и идея не производить отчисления в ФСЗН, из которого платятся пенсии, пособия по уходу за ребенком. В таком случае нам придется содержать не только свои семьи, но и родителей, которые могут оказаться без средств к существованию. Был призыв не платить коммунальные платежи. Но ведь, к примеру, если уволится сантехник из ЖЭСа, тогда некоторые проблемы будете своими силами решать. Но аварии на магистральных сетях не решить без ЖЭСа, — сказал председатель облисполкома.





Владимир Караник также подчеркнул важность стабильной работы предприятий.





— Сегодня непросто сохранять позиции на внешнем рынке. Конкуренция высокая. Если мы остановимся, нашу нишу с большой радостью займут конкуренты. А у нас упадут налоги, зарплаты. Сегодня важно усмирить эмоции, определиться с теми изменениями, которые мы хотим сделать. Речь идет о конституционной реформе, предложения собираются. Необходимо внести изменения в Основной Закон, принять их на референдуме. И дальше выбирать не революционный, а поступательный путь развития. Оценку тем событиям, которые происходили в начале августа, должны дать специальные комиссии. Выход на улицу — это не решение вопросов. Нельзя скатываться в агрессию и провокации. Хочется, чтобы мы и наши дети жили в спокойной, развивающейся стране, где по-прежнему люди улыбаются и здороваются друг с другом, — подчеркнул Владимир Караник.





Ренее работники выдвинули ряд требований, включая новые выборы. Они требуют остановить насилие и наказать виновных в насилии и фальсификациях. Под обращением подписалось 853 сотрудника мясокомбината. Коллектив Гродненского мясокомбината направил обращения в Палату представителей, Генпрокуратуру и областной совет. Авторы обращения поставили условие: если их требования не выполнят в кратчайшие сроки, они оставляют за собой право на забастовку.



