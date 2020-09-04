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Олимпийская чемпионка Цупер открыла в Минске спортивный центр

04.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка Алла Цупер открыла в Минске новый филиал спортивного центра «ТРИЧЕТЫРЕ».




На тренировки по паркуру, фристайлу, акробатике, гимнастике и даже цирковому искусству сможет попасть любой желающий. Занятия начались с 1 сентября в районе Зеленого Луга.

«Сегодня важно вкладываться в молодое поколение, а особенно в их здоровье. В этом смысле спорт позволяет решить сразу две задачи – улучшить физическое развитие и провести время с пользой. Наши тренеры помогают замотивировать ребенка так, что он становится более дисциплинированным, ответственным и выносливым. Это помогает добиваться успехов не только на тренировках, но и в школе. Думаю, во взрослой жизни без этих качеств тоже не обойтись», – сказала Цупер.

Цупер организовала этот проект вместе с мужем Евгением. Она помогает подбирать тренеров в команду и участвует в разработке программы занятий по всем направлениям. Кроме того, в центре тренируются и ее дети – Елизавета и Тимофей.

Первый центр появился на Каменной Горке (ул. Неманская, 21) в сентябре прошлого года. Здесь могут заниматься мальчики и девочки от 2 до 12 лет. Для каждой возрастной группы разрабатывается собственный план занятий, с учетом возрастных особенностей.
 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийская чемпионка Алла Цупер открыла в Минске новый филиал спортивного центра «ТРИЧЕТЫРЕ».
 
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