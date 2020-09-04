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ФСБ России заявила о задержании лиц, планировавших нападения на школы

04.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ряде российских регионов задержаны 13 граждан РФ, планировавших массовые убийства и нападения на учебные заведения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ страны.

По данным спецслужбы, 11 человек из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей.

Во время обысков у них изъяты личные дневники и средства связи, в которых найдены "инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места массового скопления людей", рассказали в ФСБ.

Также у подозреваемых найдены четыре самодельных взрывных устройства, готовые к применению, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Один из задержанных планировал теракт на школьной линейке 1 сентября, добавляет ТАСС.

В конце августа сообщалось о том, что в Красноярске отправили на обследование в психоневрологический диспансер девятерых школьников, которые были подписаны на сообщество о массовом убийстве в школе "Колумбайн". 
 
 
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В ряде российских регионов задержаны 13 граждан РФ, планировавших массовые убийства и нападения на учебные заведения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр...
 
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