Протесты и религия: как священники и верующие участвуют в народном сопротивлении

Настоящего Времени . Какую позицию занимают православный экзархат и католический костел, как верующие реагируют на действия иерархов своих церквей, грозит ли Беларуси автокефалия по "украинскому сценарию" и как меняется отношение к католикам – разбирался корреспондент





"Церкви и костелы – не для политики"

Александра Лукашенко на митинге в Это фраза из выступленияна митинге в Гродно . Он резко раскритиковал позицию церквей и заявил, что "государство не будет на это смотреть с безразличием". Так Лукашенко отреагировал на действия тех православных и католических религиозных деятелей, которые критикуют действия власти и поддерживают протестующих.





В Беларуси зарегистрировано 25 различных конфессий. Самые многочисленные – православные, католики и протестанты. В Беларуси крайне редко проводят социологические опросы, а потому сложно более или менее точно определить, сколько людей относят себя к каждой из церквей.





Согласно проводившемуся в 2012 году соцопросу, который включал в себя вопрос о вероисповедании, 77% респондентов называли себя православными, 9,5% – католиками, и около 1% – протестантами. Согласно государственной статистике по количеству общин, ситуация выглядит несколько иначе: 49% – православные, 29% – протестанты различных направлений и 15% – католики. Больше всего протестантов живет в Брестской области, а католиков – в Гродненской.





Католическая церковь в Беларуси имеет немало последователей: для сравнения, в Беларуси зарегистрированы 493 католические общины (в том числе грекокатолические), а в России – 223; притом что население России в 15 раз больше.





В Украине, где существует мощная грекокатолическая церковь, в абсолютных цифрах приходов больше – 4700 общин (из них 3800 – грекокатолические приходы). Но если говорить о процентном соотношении от общего числа граждан, в Беларуси католиков больше, чем в Украине, – 15% против 11%.





Православие или католицизм в Беларуси – это не только религиозная, но и культурная идентичность. Православными называют себя люди, которые идентифицируются с восточнославянской общностью. К католицизму чаще других себя относят представители национальной интеллигенции.





В первый день после выборов президента Беларуси, 10 августа 2020 года, президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой. Сразу после него официальное приветствие опубликовал патриарх московский и всея Руси Кирилл, а за ним – глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел (на момент публикации этого материала – уже бывший).





Недовольные поступком иерарха белорусы обратились к нему с открытым письмом. Позже митрополит Павел заявил, что сожалеет о том, что официально поздравил Лукашенко. Многие белорусские православные восприняли это позитивно, и в соцсетях начали писать, что, мол, иерарх отозвал поздравления. На это отреагировали уже в пресс-службе БПЦ: уточнили, что поздравление не было отозвано.





Но кроме официальной позиции церкви есть отдельные священники и иерархи. Одни поддержали протестующих: например, архиепископ Гродненский Артемий Кищенко во время проповеди осудил действия властей и призвал "покончить с сатанинским необольшевизмом" – судя по контексту, имея в виду режим Лукашенко.





Священнослужитель жестко высказался о тех, кто занимался обманом на выборах: "Вам на коленях нужно стоять за фальсификации". В БПЦ поспешили заявить, что выступление отца Артемия – его частная позиция, которая не отражает официального мнения церкви.





Минский священник Олег Шульгин, который ранее духовно окормлял белорусский ОМОН, обратился к силовикам со своей страницы в фейсбуке: "Ребята, что ж вы делаете ныне? Будьте же достойными воинами Христа, а не исполнителями приказов того, кто хочет остаться у власти, попирая свою и вашу совесть, законы государства и права граждан!"





Но не все православные священники поддерживают протестующих. Так, например, настоятель минского храма Всех Святых отец Федор Повный, которого СМИ называют "духовником Лукашенко", фактически повторил его слова о недопустимости вовлечения церкви в политические акции, а также призвал "прекратить провокации и взаимные оскорбления".





Популярный церковный блогер архимандрит Савва Мажуко опубликовал видеообращение с призывом пощадить силовиков. Он сказал, что на многих участках результаты "действительно соответствовали опубликованным цифрам", и в целом призвал не допустить революции в Беларуси.





Увидев зыбкость и неоднозначность официальной церковной позиции, православные верующие инициировали собственные мероприятия. Например, провели крестный ход вместе с протестантами и католиками.





БПЦ сначала распространила заявление, что не имеет к акции отношения, но позже митрополит Павел стал выходить к верующим и разговаривать с ними. Это способствовало определенной перемене его публичной риторики: митрополит призвал Александра Лукашенко остановить насилие.





Православные священники несколько раз посещали задержанных в печально известном изоляторе в переулке Окрестина, а сам митрополит Павел наведался в больницу, где лежат пострадавшие протестующие.









"С русским миром в голове". Смена православного экзарха

25 августа Синод Русской православной церкви сменил руководителя белорусского экзархата (наместничества). Митрополита Павла отозвали назад в Россию, а митрополитом Минским впервые назначили этнического белоруса – епископа Борисовского Вениамина (Тупеко).





Назначение встретили критикой. Так, оппозиционный православный священник Александр Шрамко назвал нового митрополита абсолютно "пролукашенковским" и связал смену экзарха с высказываниями Лукашенко: "Буквально несколько дней перед этим Александр Лукашенко обрушился с обвинениями на церковь, мол, она принимает участие в политике и поддерживает протесты. И что государство будет принимать меры. Вот и приняло".





Богослов Наталья Василевич характеризует нового митрополита как консерватора и фундаменталиста, для которого главным грехом является автокефалия Белорусской церкви. А религиозный публицист Татьяна Деркач сравнивает его с украинским коллегой митрополитом Онуфрием: мол, оба иерарха – это люди с "русским миром" в голове.





Эту мысль по-своему подтверждает российский публицист националистического толка Егор Холмогоров, который полагает, что митрополита Павла сместили, чтобы не допустить автокефалии Беларуси по "украинскому сценарию", так как при нем в белорусских епархиях развивалась "болезнь самостийничества".





В вину отставному экзарху русский националист Холмогоров ставит, например, исполнение в Гродно белорусского религиозного гимна "Могутны Божа", который претендовал на официальный гимн Беларуси в 1993 году (публицист называет его "неонацистским"), а также межконфессиональный крестный ход "с остановками у синагоги и костела".





Возможна ли белорусская автокефалия

Поддержка Московским патриархатом непопулярного диктатора увеличивает разрыв между церковью и обществом и в конце концов приведет к утрате паствы – аналитики пишут в религиозной прессе о возможной автокефалии для православной церкви Беларуси (то есть ее независимости от РПЦ) с начала акций протеста.





Некоторые российские СМИ (вроде телеканала "Царьград") сообщают, что в случае прихода к власти оппозиция в Беларуси немедленно начнет реализацию церковной независимости. Есть мнение, что такие "опасения" – не что иное, как попытка религиозными аргументами склонить БПЦ на сторону Лукашенко (своего рода церковная адаптация политического мема "Вы что, хотите как в Украине?")





В Украине многие священники и аналитики называют такой сценарий оптимистичным, а глава независимой от Московского патриархата Православной церкви Украины (ПЦУ) заявил, что белорусы уже имеют полное право на автокефалию.





Это утверждение основывается на том, что в конце XVII века белорусские церкви находились под юрисдикцией Киевской митрополии, а в 1686 году Вселенский патриарх отозвал документ о передаче Москве прав на Киевскую митрополию.





Как объясняет архимандрит Кирилл Говорун, это означает, что де-юре сейчас Белорусская церковь находится под юрисдикцией Константинопольского, а не Московского патриарха.





Впрочем, представители самой Белорусской православной церкви – как оппозиционно настроенные, так и лояльные власти – не высказывались об автокефалии ни в связи с последними событиями в Беларуси, ни по каким-либо другим поводам.









Православный священник Павел Касперович выступает на митинге в Гродно 16 августа 2020 года





Почитайте, какое проникновенное стихотворение он написал в те дни:

Цар Ірад Са зброяй у дзікім прыпадку Цар Ірад шукае: адкуль Крычаць уначы немаўляткі І чуюцца стогны матуль?!

Амаль непрытомны, ён зранку Абходзіць халодны палац. За вокнамі рыкаюць танкі І дротам абцягнуты пляц.

Там зноўку бунтуе «народзец», Крычыць: мы — адвеку народ! І марыць аб нейкай свабодзе, Няўжо няма іншых турбот,

Чым лётаць па плошчы са сьцягам І сесьці пасля ў аўтазак? Чаму ўсе гавораць — канцлягер? Яшчэ не цкавалі сабак!

Вось нехта запляскаў у ладкі, На пляцы зьмяніўся патруль... Ня трэба, прашу, немаўлятак І стогнаў гаротных матуль!

Адзін у пакутах вар’ята Цар чуе, як шэпча Гасподзь: «Ніхто не пазьбегне расплаты. Твой час завяршыўся, сыходзь!»





"Католические протесты"

Римско-католическая церковь в Беларуси еще до начала выборов заняла определенную позицию. Например, запустила акцию "Католик не фальсифицирует": ее участники призывали священников говорить о важности честных выборов во время проповедей и распространять информацию о кампании против фальсификаций.





После первых стычек протестующих с ОМОНом глава белорусских католиков, митрополит-архиепископ Тадеуш Кондрусевич, призвал всех к переговорам и сказал: "Пусть руки ваши, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камней".





Более откровенно высказался Витебский епископ Олег Буткевич. "Очередные выборы вызвали кризис нашего общества, что привело к обострению избирательной кампании и все-таки к не совсем корректному подсчету голосов. Системы, основанные на крови, никогда не были сильны в истории, а справедливость всегда возвращала содеянное тому, кто нарушал все людские (не говоря уже о Божьих) нормы!" – сказано в его обращении.





Католические ксендзы в городе Жодино вышли на улицы вместе с жителями в самые первые дни митингов, осудили действия властей и поддержали протестующих.





26 августа, когда ОМОН разгонял очередной митинг в Минске , часть протестующих укрылась в Красном костеле (костел в честь святых Симона и Елены на площади Независимости в Минске построен из красного кирпича, из-за чего и получил такое название).









Силовики окружили здание и несколько часов не выпускали никого из храма. Митрополит Кондрусевич выразил протест против действий милиционеров и призвал власти наказать ОМОН за блокировку костела.





В ответ через несколько дней власти запретили самому Кондрусевичу въезд в страну. Лукашенко обвинил католического иерарха в работе на Польшу: "Он неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, хотел вернуться, но попал в список невъездных".





Митрополит Тадеуш Кондрусевич – гражданин Беларуси, но из-за запрета он вынужден был вернуться на территорию Польши. Адвокат иерарха указывает на незаконность таких действий: согласно действующим законам гражданину могут ограничить выезд, но не въезд в страну. И даже если бы шла речь о выезде – необходимо решение суда, а не постановление пограничной службы.





Официальный Ватикан пока никак не отреагировал на запрет на въезд для иерарха. Но эти действия уже осудили в Госдепартаменте США. Госсекретарь Майк Помпео призвал белорусские власти пустить Кондрусевича в страну и обеспечить свободу вероисповедания.





Из православной церкви в костел

На фоне поддержки протестующих со стороны католических священников и недовольства официальной позицией православной церкви Беларуси некоторые верующие в социальных сетях и на форумах стали задаваться вопросом о том, как выйти из православия и принять католичество.





В беседе с корреспондентом Настоящего Времени теолог Наталья Василевич поясняет: часть людей, идентифицирующих себя с православием, не удовлетворены молчанием церкви.





"На фоне разных профессиональных групп голос БПЦ звучит тихо – либо же он вообще не слышен. Это раздражает часть белорусов. В первую очередь тех, для кого православие было культурным фактором, которые ходили в церковь только по праздникам", – говорит эксперт.





По ее наблюдениям, люди так реализуют потребность публично заявить о своем несогласии с невнятной позицией церкви и каким-то образом продемонстрировать свое недовольство.





"Когда рабочий не согласен с начальством, он демонстративно увольняется. Примерно так же можно воспринимать желание людей публично перейти из православия в католичество.





Раньше такие переходы были неформальными. Человек, будучи крещенным у православных, просто приходил на исповедь и причастие в костел. Более того, многие формально остаются в БПЦ из чисто практических соображений. Дело в том, например, что у католиков нет церковного развода, а вот православным можно вступать в новый брак до трех раз", – объясняет теолог.





К тому же Наталья Василевич отмечает ряд факторов, которые в современной Беларуси способствуют тому, чтобы между православными и католиками не было вражды. Легкость переходов из конфессии в конфессию объясняется большим количеством смешанных семей и, соответственно, мягким восприятием верующими друг друга.





Она также напоминает, что БПЦ на протяжении 25 лет возглавлял митрополит Филарет (Вахромеев), ушедший на покой в 2013 году. "Он достаточно дружелюбно относился к католикам, организовывал встречи, совместные акции, а православных студентов отправлял на учебу в Рим", – рассказывает теолог и добавляет, что при режиме Лукашенко власти содействовали межконфессиональному миру и стабильности.





Но если обратиться к более ранней истории Беларуси, то относительно массовые переходы из православия в католичество уже случались. После Третьего раздела Речи Посполитой и вхождения территории современной Беларуси в состав Российской империи Петербург взялся за русификацию этих территорий.





Одним из пунктов было обращение белорусских грекокатоликов в православие – как контрреакция на Берестейскую унию. В 1839 году был созван Полоцкий церковный собор, который ликвидировал грекокатолическую церковь и присоединил ее к РПЦ.





Это вызвало настолько негативную реакцию, что многие белорусы отказались от восточного церковного обряда и перешли в римо-католичество. Из трех миллионов насильственно обращенных в православие грекокатоликов, по разным оценкам, около одного миллиона присоединились к римско-католической церкви.