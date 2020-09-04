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О переговорах в Минске: вопрос единой валюты РФ и Беларуси не обсуждали, а об энергоносителях договорились

04.09.2020 13:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Минск. Фото: Myfin.by

По энергоносителям

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на переговорах белорусской и российской правительственных делегаций в Минске 3 сентября, передает БЕЛТА.

«Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», - отметил Михаил Мишустин. Но раскрывать суть договоренностей и конкретные решения глава российского правительства не стал.

О газе

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что стороны в частности договорились в ближайшее время урегулировать вопрос во взаиморасчетах за поставленный газ, передает БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер РФ Михаил Мишустин не обсуждал с белорусскими властями на переговорах в Минске вопрос о введении единой валюты Союзного государства. Посол РФ в Беларуси...
 
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