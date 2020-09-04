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Что делать, если девальвация все же будет: вспоминаем опыт прошлых лет
Источник материала: Myfin
Советский опыт
Последнее поколение советских людей формировалось в условиях постоянного дефицита. А перестройка и следующие годы выработали у них стойкое недоверие к рублю. Потому при каждом обвале курса граждане массово скупали технику, одежду, обувь, топливо и все прочее, что «завтра подорожает».
В условиях дефицита и следующей гиперинфляции смысл в этом был. Была выгода в том, чтобы забить гараж холодильниками, телевизорами, женскими сапогами, а потом продавать их по объявлениям.
Однако, если нет дефицита (а он вряд ли вернется), то цена по объявлению должна быть примерно на 30-40% ниже, чем в магазине. Потому, если рубль не падает в 2-3 раза (как в 2011-2014), то вложение в промтовары – не бизнес, и даже не спасение капитала.
Другая проблема – техника стремительно обновляется и так же устаревает. Смартфон прошлого сезона может подешеветь вдвое, и вообще уйти с рынка, потому что вышла новая модель. Т.е. заранее покупать «видеомагнитофон внучке на свадьбу» смысла нет.
Кроме того, современная техника в отличие от старых советских телевизоров храниться годами не умеет.
Что и как дорожает при девальвации?
В конце концов падение курса рубля к другим валютам станет
В прошлые годы быстрее всего росли в цене непродовольственные импортные товары, особенно в небольших магазинах.
Почему так? Представим реальную ситуацию:
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