ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что делать, если девальвация все же будет: вспоминаем опыт прошлых лет

04.09.2020 13:17 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Советский опыт

Последнее поколение советских людей формировалось в условиях постоянного дефицита. А перестройка и следующие годы выработали у них стойкое недоверие к рублю. Потому при каждом обвале курса граждане массово скупали технику, одежду, обувь, топливо и все прочее, что «завтра подорожает».

В условиях дефицита и следующей гиперинфляции смысл в этом был. Была выгода в том, чтобы забить гараж холодильниками, телевизорами, женскими сапогами, а потом продавать их по объявлениям.


Фото: maxim-nm.livejournal.com

Однако, если нет дефицита (а он вряд ли вернется), то цена по объявлению должна быть примерно на 30-40% ниже, чем в магазине. Потому, если рубль не падает в 2-3 раза (как в 2011-2014), то вложение в промтовары – не бизнес, и даже не спасение капитала.

Другая проблема – техника стремительно обновляется и так же устаревает. Смартфон прошлого сезона может подешеветь вдвое, и вообще уйти с рынка, потому что вышла новая модель. Т.е. заранее покупать «видеомагнитофон внучке на свадьбу» смысла нет.

Кроме того, современная техника в отличие от старых советских телевизоров храниться годами не умеет.

Что и как дорожает при девальвации?

В конце концов падение курса рубля к другим валютам станет инфляцией, т.е. ростом цен. Тогда подорожает все. Но процесс этот долгий и неравномерный. Кое-что подорожает не сразу, а кое-что – даже с некоторым опережением.

В прошлые годы быстрее всего росли в цене непродовольственные импортные товары, особенно в небольших магазинах.

Фото: Myfin.by

Почему так? Представим реальную ситуацию:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусского народа огромный опыт индивидуального выживания в кризисных ситуациях. Ни одна из которых, будь распад страны, смена режима, перестройка и т.д., не...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФСБ России заявила о задержании лиц, планировавших нападения на школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика