Что делать, если девальвация все же будет: вспоминаем опыт прошлых лет

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Советский опыт



Последнее поколение советских людей формировалось в условиях постоянного дефицита. А перестройка и следующие годы выработали у них стойкое недоверие к рублю. Потому при каждом обвале курса граждане массово скупали технику, одежду, обувь, топливо и все прочее, что «завтра подорожает».

В условиях дефицита и следующей гиперинфляции смысл в этом был. Была выгода в том, чтобы забить гараж холодильниками, телевизорами, женскими сапогами, а потом продавать их по объявлениям.



Фото: maxim-nm.livejournal.com

Однако, если нет дефицита (а он вряд ли вернется), то цена по объявлению должна быть примерно на 30-40% ниже, чем в магазине. Потому, если рубль не падает в 2-3 раза (как в 2011-2014), то вложение в промтовары – не бизнес, и даже не спасение капитала.

Другая проблема – техника стремительно обновляется и так же устаревает. Смартфон прошлого сезона может подешеветь вдвое, и вообще уйти с рынка, потому что вышла новая модель. Т.е. заранее покупать «видеомагнитофон внучке на свадьбу» смысла нет.

Кроме того, современная техника в отличие от старых советских телевизоров храниться годами не умеет.

Что и как дорожает при девальвации?

В конце концов падение курса рубля к другим валютам станет инфляцией , т.е. ростом цен. Тогда подорожает все. Но процесс этот долгий и неравномерный. Кое-что подорожает не сразу, а кое-что – даже с некоторым опережением.

В прошлые годы быстрее всего росли в цене непродовольственные импортные товары, особенно в небольших магазинах.

Фото: Myfin.by

Почему так? Представим реальную ситуацию: