Минск: водитель BMW «собрал паровоз» из пяти машин

Источник материала: Onliner

О попутном столкновении, участником которого стало сразу несколько автомобилей, сообщает Минская ГАИ. По данным инспекторов, причиной ДТП стали действия водителя BMW. За рулем находился молодой человек 1995 года рождения.





«Вчера около 19:00 автомобилист на BMW двигался по ул. Саперов (со стороны ул. Тимирязева в направлении пр. Победителей) в третьей полосе для движения, — сообщили предварительную версию в Госавтоинспекции. — При возникновении препятствия он не принял меры к снижению скорости движения вплоть до полной остановки, в результате чего врезался в Toyota. Далее от удара Toyota отбросило на стоящий впереди Nissan, после чего Nissan отбросило на Mazda, а автомобиль Mazda — на стоящий впереди Nissan».





Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили повреждения.

Читайте также: