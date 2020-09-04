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Минск: водитель BMW «собрал паровоз» из пяти машин

04.09.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О попутном столкновении, участником которого стало сразу несколько автомобилей, сообщает Минская ГАИ. По данным инспекторов, причиной ДТП стали действия водителя BMW. За рулем находился молодой человек 1995 года рождения.

Минск: водитель BMW «собрал паровоз» из пяти машин

«Вчера около 19:00 автомобилист на BMW двигался по ул. Саперов (со стороны ул. Тимирязева в направлении пр. Победителей) в третьей полосе для движения, — сообщили предварительную версию в Госавтоинспекции. — При возникновении препятствия он не принял меры к снижению скорости движения вплоть до полной остановки, в результате чего врезался в Toyota. Далее от удара Toyota отбросило на стоящий впереди Nissan, после чего Nissan отбросило на Mazda, а автомобиль Mazda — на стоящий впереди Nissan».

Минск: водитель BMW «собрал паровоз» из пяти машин

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили повреждения.

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О попутном столкновении, участником которого стало сразу несколько автомобилей, сообщает Минская ГАИ. По данным инспекторов, причиной ДТП стали действия водителя...
 
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