«Били шокером и прикладом, спрашивали, сколько нам платят». Задержанного парня увезли из РУВД на скорой после припадка

Источник материала: Onliner

Этого парня задержали на Пушкинской, когда он с женой и друзьями ехал домой. Его вытащили из машины, избили. Парень рассказывает о ночи в спортзале, избиениях и психологическом воздействии на задержанных. Его в итоге забрали на скорой после припадка. В новом выпуске подкаста «Люди в черном» пострадавший рассказывает, что с ним произошло.

Мы продолжаем серию подкастов с рассказами людей, пострадавших от действий белорусских силовиков во время протестов.

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Некоторые цитаты из монолога

«С нами поравнялся микроавтобус, а в нем ребята в масках. Спустя считаные секунды смотрю — мой товарищ уже на капоте, его обыскивают, бьют. Меня попытались вытащить из машины и в итоге заволокли в микроавтобус. А там уже начался „судный день“…»

«В машине „прессанули“ неплохо. Били руками, били дубинками. Кроме меня, там были другие ребята, их били и шокером, и прикладом — всем, чем можно. Странный у них был вопрос: „Сколько вам заплатили, что вас не устраивает?“»

«Нас привезли во Фрунзенское РУВД. Избили на ступеньках у входа, потом в фойе положили лицом на плитку: по кому-то ходили, кого-то дубинками били. Меня только пару раз ударили дубинкой. По итогу мы спустились в спортзал, и там была самая дичь… Там кого-то даже пытали, потому что они пытались вскрыть мобильные телефоны и посмотреть галереи с видео. Заходили в соцсети, если у кого-то что-то было по поводу оппозиции, прилетало в пять раз больше и шокером, и всем, чем только можно».

«Камера была где-то два на три метра, в ней было очень душно. Нас семь человек, лежали все на полу, кроме одного человека, потому что он просто не помещался. Мы менялись: один лежал на „шконке“, а остальные на полу. Нас не водили в туалет, воды дали только к обеду следующего дня. Мы звали кого-то из медперсонала, потому что у одного парня было что-то с ребрами — он не мог шевелиться».

«На следующий день в районе обеда нас пустили в туалет и дали воды. А потом снова вывели в спортивный зал и начали увозить в Жодино. Мы стояли в шеренге, и в какой-то момент я почувствовал, что с моим здоровьем что-то не то. Я понял, что теряю сознание, и попросил, чтобы ребята, стоявшие рядом, позвали кого-нибудь. Милиционер разрешил сесть на пол, у меня начались какие-то конвульсии: руки и ноги выпрямлялись, я не мог даже сжать руку в кулак. Скорая приехала через полчаса. Сказали, что у меня что-то с сердцем, и забрали».

Если вы или ваши знакомые пострадали во время митингов и хотите об этом рассказать, напишите нам на osh@onliner.by или в Telegram по нику @oshurkev. Также ждем истории врачей, которые принимали в эти дни людей с травмами.