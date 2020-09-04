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МВД: сотрудник открыл огонь по мотоциклисту, учитывая угрозу для своей жизни (видео)

04.09.2020 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В Любанском районе пьяные водитель и пассажир пытались отобрать у участкового оружие, — сообщает МВД. — Вчера днем водители сообщили участковому, что у аг. Сосны движется мотоциклист с признаками опьянения. Сотрудник остановил его и предложил проследовать в машину, вызвав ГАИ. 27-летний водитель и его 43-летний пассажир стали вести себя агрессивно».

По информации МВД, мужчины набросились на участкового, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием.

«Правоохранителю удалось вырваться, он произвел предупредительный выстрел в воздух, — говорится в сообщении милиции. — После попытки водителя скрыться прострелил переднее колесо мотоцикла. Когда же тот бросился к инспектору, учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, вынужден был выстрелить нарушителю в ногу. С ранением бедра житель Любанского района госпитализирован. Пассажир задержан».

Сообщается, что следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

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«В Любанском районе пьяные водитель и пассажир пытались отобрать у участкового оружие, — сообщает МВД. — Вчера днем водители сообщили участковому, что у аг. Сосны...
 
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