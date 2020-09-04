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Тихановская: давление на членов Координационного совета — бессмысленное дело

04.09.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящаяся в Литве кандидат в президенты Светлана Тихановская в своем обращении, опубликованном 4 сентября в телеграм-канале «Пул Первой», выразила солидарность с членами Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

Тихановская: давление на членов Координационного совета — бессмысленное дело

«После выборов Беларусь оказалась в состоянии острого политического кризиса. Причина кризиса всем известна — бывший президент отказывается уходить после того, как избиратели отказали ему в доверии и поддержке на выборах», — отмечает Тихановская.

Она напомнила, что Координационный совет был создан, чтобы содействовать выходу из этого кризиса. «Наилучшим способом выхода являются переговоры, и Координационный совет будет содействовать началу переговоров, согласованию и формулированию позиции общества на переговорах, а также нахождению наилучших решений для блага страны», — считает кандидат в президенты.

Тихановская уверена, что «создание Координационного совета — это важный шаг в правильном направлении». По ее словам, «совет объединяет интересы всех беларусов, которые стремятся к свободе и переменам в стране». «Борьба с Координационным советом, давление на его членов — бессмысленное дело, так как совет — не причина кризиса, а возможность его преодоления», — отмечается в обращении.

Кандидат в президенты также подчеркнула, что члены президиума совета — Светлана Алексиевич, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский, Мария Колесникова, Павел Латушко, Лилия Власова, Максим Знак — «это люди, которых уважает все наше общество». «Любые попытки их преследования бросают тень на силовые структуры и вызывают общественный протест», — отметила Тихановская.

«Я солидарна со всеми членами Координационного совета, которые поставили интересы нашей страны выше соображений собственного благополучия и безопасности. Я восхищаюсь их принципиальностью и готовностью идти на риск, чтобы помочь преодолеть политический кризис. Тысячи людей подали заявки в расширенный состав совета, и я приветствую инициативу каждого из них. Мы делаем общее дело, несмотря на ограничения свободы, на расстояния и репрессии. Мы едины в своем стремлении к цели, мы выстоим, мы победим», — подытожила Тихановская.

 

 
 
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Находящаяся в Литве кандидат в президенты Светлана Тихановская в своем обращении, опубликованном 4 сентября в телеграм-канале «Пул Первой», выразила солидарность...
 
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