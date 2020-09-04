Это какая-то дичь. Омоновцы очень жестко скрутили студентов прямо в здании вуза

Источник материала: KYKY

Уже который день студенты МГЛУ «бастуют»: выходят на митинги с плакатами и говорят, что не согласны с результатами выборов.

Сегодня студенты собрались в холле своего вуза и начали петь песни. А потом пришел ОМОН и начались брутальные задержания. Смотрите сами:

По предварительным данным, в МГЛУ задержали по меньшей мере пятерых студентов.