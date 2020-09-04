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Это какая-то дичь. Омоновцы очень жестко скрутили студентов прямо в здании вуза

04.09.2020 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже который день студенты МГЛУ «бастуют»: выходят на митинги с плакатами и говорят, что не согласны с результатами выборов. 

Сегодня студенты собрались в холле своего вуза и начали петь песни. А потом пришел ОМОН и начались брутальные задержания. Смотрите сами: 

По предварительным данным, в МГЛУ задержали по меньшей мере пятерых студентов.

 
 
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Уже который день студенты МГЛУ «бастуют»: выходят на митинги с плакатами и говорят, что не согласны с результатами выборов.  Сегодня студенты собрались в холле...
 
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