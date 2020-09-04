«Обрёк себя и семью»: как теперь живёт первый беларуский дипломат, поддержавший протесты против «победы» Лукашенко

Источник материала: KYKY

Игорь Лещеня – бывший помощник Александра Лукашенко и бывший посол Беларуси в Словакии. Он – первый из беларуских дипломатов, публично поддерживаших мирные протесты в Беларуси против итогов «выборов» президента.

15 августа Лещеня опубликовал видеообращение, в котором осудил избиения демонстрантов и уличил сотрудников правоохранительных органов в том, что они «в полной мере восстановили традиции НКВД». 18 августа стало известно, что дипломат подал заявление об отставке. Затем появился второй ролик с участием Лещени: на этот раз он призвал власти провести расследования всех случаев пыток над участниками митингов.

Игорь Лещеня считается одним из самых опытных дипломатов в Беларуси: на дипломатической службе он находился около 30 лет. В интервью «Настоящему времени» он рассказал , как теперь изменилась его жизнь после увольнения по причине выражения гражданской позиции. Мы выбрали самые показательные цитаты.

➤ «Сейчас я сижу у себя на даче под Минском и разговариваю с вами. Я в первые дни об этом не говорил, но действительно на следующий день после моего заявления средства массовой информации Словакии распространили заявление премьер-министра страны. Суть заявления: если Игорь Лещеня попросит политическое убежище, Словакия должна его предоставить. Но я всегда говорил и говорю, что я этот шаг сделал не для того, чтобы просить политического убежища. В Беларуси мои дети, мои родители, я должен быть в Беларуси. И поэтому я вернулся. К счастью, вернулся без приключений».

➤ «Естественно, после выхода отставки меня уволили из системы МИД. Ну, насколько это могло быть корректно, наверное, какая-то корректность была. Сигналов [о том, что планируют со мной делать беларуские власти] не получал, звонков не получал. <...> И я четко осознавал, что я иду в никуда, что я обрек себя и свою семью на своеобразные приключения, я это все понимал. Но это моя позиция, это тот случай, когда то, что называется нерациональным, иррациональным, оно важнее всех расчетов и осознания всех неудобств и проблем в жизни».

➤ «Я думаю, пока что нет [вероятности моего ареста]. Дело в том, что – это моя личная оценка, может, я немножко ошибаюсь – мои заявления были действительно очень громкими, очень смелыми. Но я профессионал. И мне кажется, что где-то я прошел по краю».

➤ «Народ довели до такого состояния, что он готов был проголосовать за любого мало-мальски раскрученного [альтернативного кандидата]. Народ голосовал за людей, не зная их программ. Это специфика ситуации. Программа Тихановской – «Я организую новые выборы». Все. И, конечно, нет четких лидеров. Есть только некоторые базовые вещи, к которым и я призываю. Вот народ был против обмана, против того, что не учли его голоса, и народ возмущался произволом, скажем так, отдельных работников [силовых структур]. Речь идет [о том], что люди выступают за базовые политические свободы».