В Сети показали фото потенциально нового «народного» смартфона Xiaomi

Источник материала: Tut.by

В Сеть попало «живое» фото, предположительно, нового среднебюджетного смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 10. Об этом пишет Gizchina и Gizmochina .





На фото показан экран смартфона с кодовым названием M2007J22C. По сведениям источников издания, коммерческое название этого аппарата — Redmi Note 10. Он станет одним из продолжателей популярной линейки Redmi Note. Впрочем, подтвердить или опровергнуть это пока сложно.

Девайс на фото оснащен фронтальной камерой, размещенной в вырезе в форме буквы «О». Из настроек понятно, что в активе также 8 ГБ оперативной памяти, процессор с частотой в 2,4 ГГц, а также операционная система Android 10. Gizchina пишет, что точная модель процессора пока неизвестна — ранее предполагалось, что в гаджет установят MediaTek Dimensity 820 или 720.





Есть также фото задней стороны девайса, с основной камерой на 48 Мп. Она напоминает таковую в POCO X3, который представят через несколько дней. Также известно, что смартфон под обозначением M2007J22C может работать в 5G-сетях.

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