ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети показали фото потенциально нового «народного» смартфона Xiaomi

04.09.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сеть попало «живое» фото, предположительно, нового среднебюджетного смартфона компании Xiaomi — Redmi Note 10. Об этом пишет Gizchina и Gizmochina.


На фото показан экран смартфона с кодовым названием M2007J22C. По сведениям источников издания, коммерческое название этого аппарата — Redmi Note 10. Он станет одним из продолжателей популярной линейки Redmi Note. Впрочем, подтвердить или опровергнуть это пока сложно.

Девайс на фото оснащен фронтальной камерой, размещенной в вырезе в форме буквы «О». Из настроек понятно, что в активе также 8 ГБ оперативной памяти, процессор с частотой в 2,4 ГГц, а также операционная система Android 10. Gizchina пишет, что точная модель процессора пока неизвестна — ранее предполагалось, что в гаджет установят MediaTek Dimensity 820 или 720.


Есть также фото задней стороны девайса, с основной камерой на 48 Мп. Она напоминает таковую в POCO X3, который представят через несколько дней. Также известно, что смартфон под обозначением M2007J22C может работать в 5G-сетях.

Ниже — цены других смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также известны примерные характеристики девайса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американские военные, танки и бронетранспортеры прибывают в Литву на расширенные учения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика