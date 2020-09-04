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Американские военные, танки и бронетранспортеры прибывают в Литву на расширенные учения

04.09.2020 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 4 сентября, американские войска, танки и бронетранспортеры прибудут в Литву — в течение двух месяцев они будут дислоцированы недалеко от границы с Беларусью, хотя ранее сообщалось о двухнедельных учениях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны Литвы.


Источник: сайт Министерства обороны Литвы

Подчеркивается, что данные учения войск США в Литве «заранее запланированы и не связаны с какими-либо событиями в регионе».

В среду вечером член НАТО Литва заявила, что американские войска будут выведены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений, которые носят «оборонительный характер».

Однако войска прибывают раньше и остаются на больший срок, чем заявляло правительство Литвы до начала протестов в Беларуси.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко рассказал о «серьезном шевелении войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы». Он счел ситуацию достаточно серьезной, чтобы привести основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление. 15 августа он также заявил о своей договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Представитель литовской армии сообщил, что развертывание войск в Литве, которое начнется в пятницу и продлится до ноября, включает 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Отметим, что ранее речь шла всего о двух неделях. Так, 29 июля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис прокомментировал информационному агентству BNS, что в сентябре Соединенные Штаты отправят военный контингент размером с батальон — от 300 до 1000 солдат — для двухнедельных учений, которые начнутся в середине месяца.

Эту информацию он повторил 4 августа в интервью радио LRT. Также пресс-секретарь министра обороны Вита Раманаускайте сообщила Reuters, что «развертывание было согласовано с графиком тренировок и наличием тренировочных площадок». Представитель литовской армии добавила, что в дополнение к развертыванию американских войск 14−25 сентября в ежегодных учениях примут участие до тысячи военнослужащих, а также военные самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

В министерстве не упоминали о каких-либо планах по пребыванию этих войск после 25 сентября.

 
 
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Они останутся там на два месяца, хотя ранее речь шла о двух неделях.
 
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