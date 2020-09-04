Тысячи дронов поднялись в небо Санкт-Петербурга в память о войне - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Санкт-Петербурге накануне состоялось световое шоу в честь 75-летия окончания Второй мировой войны: в ночное небо над северной столицей одновременно поднялись 2200 дронов.

Беспилотники были запущены со стадиона "Петровский". Во время светового представления они выстраивались в фигуры, создавая живые картины, призванные напомнить о великом подвиге советских солдат. Организаторы надеются, что необычное мероприятие попадет в "Книгу рекордов России".

"Рекорд действительно мировой. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Штатах Америки, там ввысь поднялись 2018 дронов. У нас, мы очень надеемся, будет 2200", - руководитель исполнительной дирекции "Года памяти и славы" Екатерина Круглова.

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