Ученые рассказали, чем могут рисковать те, кто выпивает более половины банки пива в день

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Употребление более половины стандартного алкогольного напитка в день связано с повышенным риском ожирения и метаболического синдрома как у мужчин, так и у женщин, и этот риск возрастает пропорционально потреблению алкоголя. К такому выводу пришли в исследовании с участием почти 27 миллионов взрослых (в возрасте 20 лет и старше) из Южной Кореи. Работа была представлена на Европейском и Международном конгрессе по ожирению, пишет MedicalXpress .



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Исследование выполнено доктором Хе Чон Шин из Национального медицинского центра Сеула (Южная Корея) и его коллегами. Один стандартный алкогольный напиток в работе определили как 14 г алкоголя в день, что примерно эквивалентно небольшому (118 мл) бокалу вина или бутылке пива на 355 мл.

В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье и потреблении алкоголя более чем 14 миллионами мужчин и 12 миллионами женщин в период с 2015 по 2016 год в Южной Корее. Даже после учета потенциально влияющих на результат факторов, включая возраст, физическую активность, курение и доход, анализ обнаружил сильную связь между потреблением алкоголя и ожирением, а также между потреблением алкоголя и метаболическим синдромом (группа состояний, подразумевающая повышение артериального давления, высокий уровень сахара в крови, избыток жира в области талии и аномальный уровень холестерина).

По сравнению с непьющими, мужчины, которые выпивали в среднем от половины до одного стандартного напитка в день (7,1−14 г алкоголя), примерно на 10% чаще страдали ожирением и метаболическим синдромом. Уровень потребления до двух напитков в день (14,1−24 г алкоголя) был связан с повышением вероятности на 22% и 25% соответственно. Самый высокий риск был отмечен у мужчин, которые выпивали более двух порций или 24 г алкоголя в день: вероятность ожирения на 34% выше, а вероятность метаболического синдрома на 42%.

Точно так же женщины, которые употребляли больше алкоголя, чаще страдали ожирением и метаболическим синдромом.

Авторы делают вывод: «Результаты показывают, что риск ожирения и метаболического синдрома увеличивается пропорционально потреблению алкоголя, когда взрослые мужчины и женщины выпивают более половины стандартной порции в в день».

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не может устанавливать причину и следствие.