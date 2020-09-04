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В Минске задержан блогер Павел Спирин

04.09.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня, 4 сентября, в Минске был задержан блогер Павел Спирин, сообщает правозащитный центр «Весна».

Задержание произошло в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса - "Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности".

Дело связано с фильмом Спирина "Грань", который был внесен в список экстремистских материалов. Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета. Известно, что в доме у Павла Спирина прошел обыск.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 4 сентября, в Минске был задержан блогер Павел Спирин, сообщает правозащитный центр «Весна».
 
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