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Милиция испугалась болельщиков: матч "Гомель" - "Крумкачы" пройдет без зрителей

04.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч 16-го тура "Макслайн — первой лиги" чемпионата Беларуси (Д2) между "Гомелем" и "Крумкачами" пройдет при пустых трибунах.

По инициативе подразделения милиции общественной безопасности УВД облисполкома и по согласованию с Гомельским горисполкомом матч 16-го тура чемпионата против ФК "Крумкачы" пройдет без зрителей. 

Игра состоится в воскресенье, 6 сентября (начало в 18.00), на стадионе "Центральный".

Клуб приносит извинения всем болельщикам за доставленные неудобства, — говорится в сообщении на сайте "рысей".
 
Теги: Гомель
 
 
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Матч 16-го тура "Макслайн — первой лиги" чемпионата Беларуси (Д2) между "Гомелем" и "Крумкачами" пройдет при пустых трибунах.
 
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