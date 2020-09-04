







Предполагается, что основная причина — непреклонная позиция "Барселоны" по продаже футболиста. Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен отпускать Месси, о чем дал понять на встрече с отцом футболиста. Поэтому игроку остается только обратиться в суд для расторжения контракта, однако этот вариант не кажется ему приемлемым.





Marca подчеркивает, что 33-летний аргентинец не хочет покидать "Барселону" с конфликтом, вспоминая пример бывшего одноклубника Неймара.



