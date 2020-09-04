Задержан блогер Павел Спирин

Вясна. Задержание произошло в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса - "Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности", передает





Дело связано с фильмом Спирина "Грань", который был внесен в список экстремистских материалов. Фильм рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью сотрудников МВД.





Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета. Известно, что в доме у Павла Спирина прошел обыск.





Напомним, еще в середине десятых Павел Спирин написал «Повесть о мэре», в которой легко угадывался тогдашний глава Минска Николай Ладутько. За это автору пришлось отсидеть 15 суток якобы за "мелкое хулиганство"





Потом он опубликовал фильм «Отчим», посвященный Александру Лукашенко и выстроенному им государственному строю.





А позже появилась его «Лаврентий», посвященная экс-министру внутренних дел Игорю Шуневичу. В сатиричнской повести также фигурируют и другие известные в Беларуси силовики – командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и заместитель главы МВД Александр Барсуков.





Известен Спирин и другими своими произведениями "на злобу дня".





Не удивительно, что в то время как многие известные блогеры сейчас за решеткой по сфабрикованным делам, пришли и за ним.