В рамках уголовного дела задержан блогер Павел Спирин













"Задержание проведено в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 УК РБ - "Умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности", - говорится в сообщении "Весны".





По информации правозащитников, дело связано с фильмом Спирина "Грань", внесенным в список экстремистских материалов. "Дело ведет Главное управление СК. Известно, что в доме Павла Спирина был произведен обыск", – добавили в правозащитном центре.