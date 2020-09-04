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В рамках уголовного дела задержан блогер Павел Спирин

04.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержан блогер Павел Спирин, сообщает "Весна".




"Задержание проведено в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 УК РБ - "Умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности", - говорится в сообщении "Весны".

По информации правозащитников, дело связано с фильмом Спирина "Грань", внесенным в список экстремистских материалов. "Дело ведет Главное управление СК. Известно, что в доме Павла Спирина был произведен обыск", – добавили в правозащитном центре.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан блогер Павел Спирин, сообщает "Весна".
 
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