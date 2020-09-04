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Университетские свободы: ОМОН пришел в МГЛУ и жестко задержал студентов прямо в холле
Источник материала: Партизан
ОМОН пришел в лингвистический университет и начал задерживать студентов прямо в холле на первом этаже.
С 1 сентября студенты собираются там каждый день, отмечает
Правозащитный центр «Весна» сообщает как минимум о двух задержанных.
Вслед за БНТУ медуниверситетом, МГЛУ стал третьим университетом, руководство которого пригласило к себе "людей в черном".
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ОМОН пришел в лингвистический университет и начал задерживать студентов прямо в холле на первом этаже.
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