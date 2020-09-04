Мнение: управлять государством будут граждане через референдумы на базе блокчейна

- В 2020 году по всему миру пронеслась волна децентрализованных протестов: США, Европа, Россия, Ливан, Беларусь. Можно по-разному относиться к их влиянию на последующие события, но это уже объективная реальность – децентрализация стала естественным инструментом управления общественно-политическими процессами.



Децентрализованное государство должно быть основано на современных технологиях. Блокчейн должен лежать в фундаменте платформ, которые будут служить для принятия важных государственных решений.