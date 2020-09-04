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Мнение: управлять государством будут граждане через референдумы на базе блокчейна
Источник материала: Myfin
Как же будет выглядеть децентрализованное государство?
Децентрализованное государство должно быть основано на современных технологиях. Блокчейн должен лежать в фундаменте платформ, которые будут служить для принятия важных государственных решений.
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