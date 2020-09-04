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У А1 технический сбой: есть проблемы с интернетом и платежными терминалами

04.09.2020 14:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Провайдер извинился за технический сбой и уверил, что принимаются все меры для его устранения, сообщает Onliner.by.

 
 
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У оператора А1 случился технический сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к мобильному интернету. Есть случаи неработающих платежных терминалов.
 
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