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У А1 технический сбой: есть проблемы с интернетом и платежными терминалами
Источник материала: Myfin
Провайдер извинился за технический сбой и уверил, что принимаются все меры для его устранения, сообщает Onliner.by.
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У оператора А1 случился технический сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к мобильному интернету. Есть случаи неработающих платежных терминалов.
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