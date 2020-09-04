Совсем не в лаптях. Как выглядели белорусские модники второй половины XIX и первой половины XX века

Источник материала: Tut.by

Когда вы думаете о белорусах прошлых столетий, кого вы себе представляете? Возможно, густобородого сельского жителя в простой одежде, сидящего за гончарным кругом. А рядом его жена в аутентичной намитке на голове и пятеро босоногих детей. Но на самом деле среди наших предков были настоящие модники и фэшиониста. Предлагаем оценить вам их чувство вкуса и стиля.

Модничали, конечно, преимущественно городские жители. В середине 19 века самым стильным сословием была шляхта, которая в обязательном порядке посещала все крупные городские кирмаши. Здесь продавались материалы, обувь, готовые изделия.

Потребность населения Минской губернии в хлопковых тканях обеспечивала Логойская фабрика графа Константина Тышкевича, которая заказывала пряжу прямиком из Манчестера. Также особый спрос был на разноцветные и принтованные ткани, производимые ситцевой фабрикой Свентаржецкой в Богушевичах. Обувь минского производства пользовалась популярностью не только среди обеспеченных белорусов, но была востребована и в Киеве, куда были организованы регулярные поставки. Сохранились исторические документы, согласно которым богатые люди выписывали себе костюмы и аксессуары и из-за границы.



Браслав, 1880-е годы



Гродно, 1863 год

В начале 20 века благодаря торговым отношениям на территорию Беларуси поступала продукция крупных фабрик, находящихся в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Харькове, Казани, Нижнем Новгороде. Их владельцами были крупные русские и зарубежные фирмы: «Мандель», «Братья Петуховы», «Розенцвейг». Произведенные ими белье, домашнюю и верхнюю одежду люди покупали в крупных магазинах на территории Беларуси. Однако основная масса горожан пользовалась услугами швей, которые работали не только ножницами и иголкой, но и обучились шитью на немецких швейных машинках Zinger. Такой подход позволял любому элементу гардероба при одинаковом фасоне иметь свой индивидуальный крой и отличительные декоративные элементы.

У городских жителей были особые стильные привычки, которые отличали их от сельского населения. Так, например, мужчины сбривали бороды, оставляя только усы, не заправляли колошины брюк в обувь, носили фуражки с козырьком или шляпы, а не шапки.

Костюковичи, конец 1920-х годов

В середине 19 века обрела популярность фотография. Чтобы достойно запечатлеть себя на века, люди выбирали свои лучшие образы. Для снимка высокого качества модникам приходилось продолжительное время неподвижно стоять на одном месте. Поэтому очень часто на фотографиях того времени люди опираются на столики, спинки кресел, колонны. Фотографы были настоящими художниками, выстраивали композицию с особой эстетикой.

Гродно, 1863 год

Так, на фотографии 1863 года мы видим пожилого жителя Гродно, который якобы пришел в дворянский дом с официальным визитом. Обязательным атрибутом вечернего туалета был шелковый цилиндр. Согласно принятым правилам визитер оставлял в прихожей кашне, пальто, зонт, трость и заходил в зал с цилиндром в руке. Во время визита перчатка снималась лишь с одной руки. Когда визит был закончен, вторая перчатка надевалась в прихожей, выйти без нее на улицу считалось дурным тоном.

В качестве аксессуаров к мужскому костюму добавляли шелковый галстук или бабочку и карманные часы на золотой или серебряной цепочке.

Браслав, 1920−1930 годы

Ошмяны, 1920−1930 годы

Согласно переписи 1897 года в городах Беларуси проживало 6,8% дворян, 0,6% — духовенства, 1,4% — купцов, 68,5% — мещан, 21% — селян, 0,3% — иностранных подданных, 1,4% — других. К городской верхушке относились мещанско-дворянское сословие, крупные чиновники, банкиры, купечество. Интеллигенцию составляли художники, архитекторы, врачи, ученые, музыканты, учителя, среднее духовенство и чиновники. Каждая из этих групп имела свои специфические особенности в одежде.

Гродно, 1905 год

Витебск, конец 19 — начало 20 века

Так, костюм дворян и чиновников соответствовал европейской моде, отличался высоким качеством материалов и безукоризненностью аксессуаров. Приобреталась такая одежда за границей либо шилась на заказ из зарубежных тканей по иллюстрациям модных журналов.

Костюм интеллигенции и средней руки чиновников также отвечал последним трендам, но шился из местных тканей у местных ремесленников.

В конце 19 — начале 20 века среди горожан стал дико популярен велосипед. В крупных городах строили велотреки, проводились спортивные соревнования. Этот вид спорта так очаровал модников, что стал использоваться и в обычной жизни. А для езды на железном коне в обязательном порядке шился специальный костюм: с короткими или зауженными брюками у мужчин и укороченными юбками у женщин.



Гродно, начало 20 века

В начале 20 века все большее внимание уделяли аксессуарам, в том числе и мужским. Именно они могли рассказать о достатке человека, значимости занимаемой должности, отношению к тому или иному сословию.

Мозырский повет, начало 20 века

Так, трости зажиточных горожан изготавливались из редких пород дерева, украшались резьбой, металлическими накладками, набалдашниками из позолоченного металла, серебра, бронзы и слоновой кости. В качестве головного убора в холодное время года выбирался фетровый котелок, в теплое — соломенное канотье. Блестящие галстуки, широкие бабочки, драгоценные запонки, изысканные туфли — атрибуты белорусского денди того времени.



Браслав, конец 19 — начало 20 века



Гродно, 1920-е годы

Для зимней верхней одежды горожан использовался мех зайца, лисы, овцы или белки, реже — куницы и соболя. Женщины носили муфты, чтобы спрятать руки от холода, мужчины не скупились на огромные меховые воротники.

Гродно, 1891 год

Минск, 1911 год

Шляхтенка, которая жила в городе, обязательно должна была иметь туалеты четырех видов, обладать навыком вовремя и к месту выбирать каждый из них. К ним относились: утренние костюмы для дома, дневные туалеты для визитов и домашних приемов, дорожные комплекты для поездок и прогулок, вечерние образы для званых обедов, концертов, походов в театр.

По утрам женщины не делали сложные прически и не надевали светлые платья. Выбор украшений строго зависел от возраста и обстоятельств. Драгоценные камни и жемчуг выводили в свет только по вечерам, в другое время суток это считалось вульгарным. Днем женщины выбирали украшения поскромнее: мозаичные брошки, медальоны на ленте, браслеты, серьги из полудрагоценных камней. Замужние дамы часто носили кружевные украшения в волосах и шаль на плечах.



Дачная одежда. Мозырь, 1910 год

В одежде господствовала французская мода, за которой следили по парижским журналам. Они распространялись лишь в крупных городах Беларуси.

Мозырь, конец 19 — начало 20 века

Гродно, конец 19 — начало 20 века

Женщины привилегированных сословий меняли наряды по два-три раза на дню. А так как у платьев были сложные конструкции, переодеться самостоятельно было достаточно сложно. У каждой обеспеченной модницы была прислуга, которая помогала как снимать, так и надевать платья.

Костюм для прогулок был более коротким, на совсем небольшом кринолине. Здесь предпочтение отдавалось удобству.



Беловежа, 1897 год

В начале 20 века пришла мода на одежду без корсета, что значительно изменило женский силуэт. Шиком считалось заполучить в свой гардероб блузу с широкими рукавами и высоким воротником, к которому пришивались кружева и броши.



Минск, начало 20 века

Минск, 1911 год

В вечерней моде господствовали глубокое декольте, узкие юбки и богатый декор.

Минск, начало 20 века

Отдельно стоит отметить любовь белорусок к необычным головным уборам. Вы только взгляните на стильных девушек Полесья!

Пинск, 1932 год

Мозырь, 1930 год

Надеемся, архивные фотографии дадут вам еще один повод гордиться своей историей!

Для подготовки материала автор использовал литературные источники: «Беларускі касцюм», В.М. Балявіна, Л.В. Ракава

«Путешествие по Полесью и белорусскому краю», П.М. Шпилевский

«Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности», Н.Я. Никифоровский

«Опыт описания Могилевской губернии», А.С. Дембовецкий