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Состоялся дебют кемпервэна Volkswagen Caddy California
Источник материала: Onliner
Volkswagen обещал — Volkswagen сделал.
Caddy California базируется на новом Caddy пятого поколения. Таким образом, это первый кемпервэн, в котором использованы конструктивные преимущества модульной платформы (MQB). Caddy California длиной 4501 мм поступит в продажу до конца года. Версия с более длинной колесной базой появится в 2021 году (длина — 4853 мм).
Впервые на этой модели появилась панорамная крыша площадью 1,4 кв. м. Правда, это заказная опция.
Еще одна новая особенность — новая модульная система палаток (будет доступна позднее), которые можно подсоединить к Caddy California. Поскольку это отдельно устанавливаемая система, ее можно использовать и без автомобиля. Это увеличивает размер жилого пространства таким образом, чтобы на поле было достаточно места для семьи и всего ее походного снаряжения. Два человека спят в этом случае в самой машине, а двое в новой палатке.
Новая мини-кухня крепится на левой стенке грузового отсека под кроватью и при поднятой задней двери может выдвигаться. Таким образом, дверь также защищает от дождя во время приготовления пищи. Тот факт, что кухня используется сзади автомобиля, также обеспечивает оптимальный доступ в полный рост. Она состоит из двух выдвижных частей. В верхнюю часть встроена газовая плита с одной конфоркой, включая ветрозащитный экран и удобную полку. В нижней выдвижной части находится поддон для столовых приборов и дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей и продуктов.
Встроенная кровать обладает вполне приличными размерами 1980×1070 мм. В сложенном виде она сокращает до трети своей длины и компактно располагается над багажным отделением.
Предлагаются два варианта двигателей по мощности — 75 и 122 л. с. А те, кто любит забираться на автомобиле в самую глушь, могут за доплату заказать Caddy California с приводом на все колеса 4MOTION.
Конечно же, подготовлено и новое бесплатное приложение California on Tour, разработанное для смартфонов Apple и Android. Оно предоставляет информацию о кемпингах и площадках, станциях водоснабжения и утилизации отходов, всевозможных видах досуга (например, прокат велосипедов и другие достопримечательности) и о функциях Caddy California. Приложение можно использовать со всеми кемпервэнами Volkswagen.
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 1 вход, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 300x240x130 см
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, ДхШхВ: 310x240x195 см
треккинговая, весна/лето/осень, 3-местная, 2 входа, 1 комната, противомоскитная сетка, тамбур, штормовые оттяжки, ДхШхВ: 380x220x130 см
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Volkswagen обещал — Volkswagen сделал. Анонсированная на начало сентября премьера нового малогабаритного кемпервэна VW Caddy California состоялась, новинка представлена...
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