Состоялся дебют кемпервэна Volkswagen Caddy California

Источник материала: Onliner Volkswagen обещал — Volkswagen сделал. Анонсированная на начало сентября премьера нового малогабаритного кемпервэна VW Caddy California состоялась, новинка представлена официально. Продажи должны начаться до конца нынешнего года.

Caddy California базируется на новом Caddy пятого поколения. Таким образом, это первый кемпервэн, в котором использованы конструктивные преимущества модульной платформы (MQB). Caddy California длиной 4501 мм поступит в продажу до конца года. Версия с более длинной колесной базой появится в 2021 году (длина — 4853 мм).

Впервые на этой модели появилась панорамная крыша площадью 1,4 кв. м. Правда, это заказная опция.





Еще одна новая особенность — новая модульная система палаток (будет доступна позднее), которые можно подсоединить к Caddy California. Поскольку это отдельно устанавливаемая система, ее можно использовать и без автомобиля. Это увеличивает размер жилого пространства таким образом, чтобы на поле было достаточно места для семьи и всего ее походного снаряжения. Два человека спят в этом случае в самой машине, а двое в новой палатке.





Новая мини-кухня крепится на левой стенке грузового отсека под кроватью и при поднятой задней двери может выдвигаться. Таким образом, дверь также защищает от дождя во время приготовления пищи. Тот факт, что кухня используется сзади автомобиля, также обеспечивает оптимальный доступ в полный рост. Она состоит из двух выдвижных частей. В верхнюю часть встроена газовая плита с одной конфоркой, включая ветрозащитный экран и удобную полку. В нижней выдвижной части находится поддон для столовых приборов и дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей и продуктов.





Встроенная кровать обладает вполне приличными размерами 1980×1070 мм. В сложенном виде она сокращает до трети своей длины и компактно располагается над багажным отделением.





Предлагаются два варианта двигателей по мощности — 75 и 122 л. с. А те, кто любит забираться на автомобиле в самую глушь, могут за доплату заказать Caddy California с приводом на все колеса 4MOTION.





Конечно же, подготовлено и новое бесплатное приложение California on Tour, разработанное для смартфонов Apple и Android. Оно предоставляет информацию о кемпингах и площадках, станциях водоснабжения и утилизации отходов, всевозможных видах досуга (например, прокат велосипедов и другие достопримечательности) и о функциях Caddy California. Приложение можно использовать со всеми кемпервэнами Volkswagen.