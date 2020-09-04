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ОМОН провел задержания в МГЛУ
Источник материала: Навiны
Сотрудники ОМОНа провели задержания в Минском государственном лингвистическом университете.
По данным ПЦ «Вясна» (лишен регистрации), задержаны несколько человек, среди которых Прохор Новицкий и Никита Одацкий.
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Сотрудники ОМОНа провели задержания в Минском государственном лингвистическом университете. По данным ПЦ «Вясна» (лишен регистрации), задержаны несколько...
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