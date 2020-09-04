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В Европарламенте обсудят ситуацию в Беларуси после президентских выборов

04.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Подкомитет Европарламента по правам человека 7 сентября обсудит ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщает пресс-служба Европарламента.

«Беларусь находится в эпицентре политического кризиса после фальсификаций результатов голосования на президентских выборах, состоявшихся 9 августа, на которых было заявлено о победе подавляющим большинством голосов действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, что спровоцировало массовые акции протеста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусские власти «жестко расправляются с демонстрантами, призывающими к отставке Лукашенко, при этом появилось множество сообщений и задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с задержанными и протестующими».

В обсуждении ситуации в стране примут участи члены делегации Европарламента по связям с Беларусью, а также председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, журналист белорусской службы «Радио Свобода» Антон Трофимович, член Белорусской студенческой ассоциации Алана Гебремариам.

25 августа ситуацию в Беларуси обсуждали на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам. На заседании выступила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. «Требование белорусов просто — свободные и честные выборы, — заявила она. — Сегодня моя страна, Беларусь, переживает потрясения и кризис. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают в тюрьмы и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физической угрозы. Не менее шести человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы».

Тихановская подчеркнула: кризис разразился после президентских выборов, которые прошли 9 августа, и, по мнению многих, «избирательный процесс был глубоко несовершенным». Она отметила, что результаты выборов сфальсифицированы и не признаются большинством белорусов, а также большинством международного сообщества.

«Европейские лидеры объявили официальные результаты выборов фальсифицированными. Партии Европарламента в совместном заявлении заявили, что не признают результаты белорусских выборов и не признают Лукашенко избранным президентом Беларуси. Позвольте мне воспользоваться случаем, чтобы выразить благодарность белорусского народа за поддержку Европейского парламента и всех его партий», — сказала Тихановская.

Она призвала все страны мира уважать право белорусов на самоопределение, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

 
 
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Подкомитет Европарламента по правам человека 7 сентября обсудит ситуацию в Беларуси после президентских выборов, сообщает пресс-служба Европарламента.
 
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