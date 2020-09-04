Биржа: последние на неделе торги завершились снижением доллара и евро

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением курсов доллара и евро.





Так, доллара потерял 0,011 пункта и завершил сессию на отметке 2,6342 белорусского рубля, а евро 0,0045 пункта — 3,1211 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль совсем немного, но укрепился. Плюс составил 0,001 пункта — 3,5097 белорусского рубля за 100 российских.