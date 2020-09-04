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Президент Туркменистана Бердымухамедов показал, как стреляет из минигана
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 2 сентября, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности страны, а после него вместе с руководителями военных и правоохранительных ведомств поехал на учебно-тренировочный полигон, где продемонстрировал свои навыки стрельбы из разных видов оружия. Об этом сообщает туркменское госагентство
Как сообщает агентство, Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности. После него глава государства вместе с руководителями военных и правоохранительных органов направился к полигону для стрельбы.
Вначале по мишеням отстрелялись руководители военных и правоохранительных структур, а также вице-премьер, секретарь Государственного совета безопасности. Затем пришел черед главы государства — он отстрелял по мишеням из двух разных пистолетов, а затем подорвал бочки на склоне холма, расстреляв их из минигана на крыше внедорожника.
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Он сделал это после выездного заседания Государственного совета безопасности.
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