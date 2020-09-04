Президент Туркменистана Бердымухамедов показал, как стреляет из минигана

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 2 сентября, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Совета безопасности страны, а после него вместе с руководителями военных и правоохранительных ведомств поехал на учебно-тренировочный полигон, где продемонстрировал свои навыки стрельбы из разных видов оружия. Об этом сообщает туркменское госагентство ТДХ .

Как сообщает агентство, Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности. После него глава государства вместе с руководителями военных и правоохранительных органов направился к полигону для стрельбы.

Вначале по мишеням отстрелялись руководители военных и правоохранительных структур, а также вице-премьер, секретарь Государственного совета безопасности. Затем пришел черед главы государства — он отстрелял по мишеням из двух разных пистолетов, а затем подорвал бочки на склоне холма, расстреляв их из минигана на крыше внедорожника.