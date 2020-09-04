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Белорусы в соцсетях предлагают менять друг другу валюту. МВД напоминает, что за это можно получить штраф
Источник материала: Tut.by
В МВД обратили внимание на то, что «в социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу». В связи с этим пресс-служба ведомства
В частности, согласно ст. 11.2 КоАП, скупка, продажа или обмен иностранной валюты без специальной лицензии или государственной регистрации, покушение на такие нарушения влечет за собой штраф от 50 до 150 базовых (от 1350 до 4050 рублей). Кроме того, предмет административного правонарушения — то есть валюта — будет конфискован. Если речь идет о повторном правонарушении в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 150 до 200 базовых (от 4050 до 5400 рублей) с конфискацией.
— Людям, которые решаются на проведение обменных операций вне банков, следует помнить, что они подвергают себя двойному риску, — подчеркивают в МВД. — Во-первых, в отношении них как участников незаконной валютной операции будет составлен административный протокол и наложен штраф. Во-вторых, нелегально приобретая иностранные деньги, они рискуют получить поддельные или сувенирные банкноты.
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Белорусы в соцсетях предлагают менять друг другу валюту. МВД напоминает, что за это можно получить штраф
До 150 базовых за первое нарушение, до 200 - за повторное.
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