Белорусы в соцсетях предлагают менять друг другу валюту. МВД напоминает, что за это можно получить штраф

Источник материала: Tut.by

В МВД обратили внимание на то, что «в социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу». В связи с этим пресс-служба ведомства напоминает , что по закону валютно-обменные операции с участием физлиц могут совершаться только в банковских учреждениях, у которых есть лицензия Нацбанка. Совершать валютно-обменные операции между собой физлица не могут, за это можно получить штраф.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В частности, согласно ст. 11.2 КоАП, скупка, продажа или обмен иностранной валюты без специальной лицензии или государственной регистрации, покушение на такие нарушения влечет за собой штраф от 50 до 150 базовых (от 1350 до 4050 рублей). Кроме того, предмет административного правонарушения — то есть валюта — будет конфискован. Если речь идет о повторном правонарушении в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 150 до 200 базовых (от 4050 до 5400 рублей) с конфискацией.

— Людям, которые решаются на проведение обменных операций вне банков, следует помнить, что они подвергают себя двойному риску, — подчеркивают в МВД. — Во-первых, в отношении них как участников незаконной валютной операции будет составлен административный протокол и наложен штраф. Во-вторых, нелегально приобретая иностранные деньги, они рискуют получить поддельные или сувенирные банкноты.