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Требования к рабочим местам и зарплатам — что должны знать компании для релокации в Литву
04.09.2020 14:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В белорусских компаниях все чаще
Специалисты агентства
— Для благополучного и устойчивого развития бизнес нуждается в стабильной и безопасной рабочей среде. Сейчас многие белорусские компании ищут такую среду в странах поблизости и готовятся к релокации. Литва — один из часто рассматриваемых вариантов. Власти Литвы озвучили свою позицию — они готовы принимать у себя представителей белорусского бизнеса и обеспечивать им поддержку.
Релокация в Литву интересует в первую очередь производственные, технологические и проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий. Министерство экономики Литвы уже получило обращения от 21 белорусской ИТ-компании, которые изъявили желание работать в Литве. Как минимум часть из этих заявок будет удовлетворена.
Почему бизнес хочет переехать в Литву?
Литва для белорусских компаний может быть действительно одним из самых привлекательных вариантов. Помимо территориальной и культурной близости Беларуси, страна предоставляет условия, которые способствуют развитию и росту бизнеса. Из наиболее весомых плюсов:
Например, компании, которые работают на мировом рынке более 3 лет, имеют годовой доход выше € 10 млн и не испытывают финансовых затруднений, могут рассчитывать на следующие преференции:
Научно-исследовательским и инновационным проектам может быть предоставлен грант на сумму до € 3 млн. К компаниям есть требования:
Как происходит релокация в Литву?
В сотрудничестве с государственными органами Литвы агентство прямых иностранных инвестиций Invest Lithuania составило руководство для прохождения процедуры релокации компаний из Беларуси. С его помощью можно значительно ускорить и упростить процесс переезда и продолжения работы бизнеса.
Следуя этому руководству, компании, соответствующие некоторым критериям, могут переехать в Литву в течение 3 рабочих дней (в экстренных случаях). Налаживание работы компании после переезда займет примерно 1 месяц.
Какие компании могут переехать в Литву? По Закону об инвестициях (ст. 13 ч. 1 п. 6) иностранные компании, планирующие инвестировать в Литовскую Республику, должны:
Процедура релокации сейчас упрощена для белорусских компаний. Процесс включает в себя 6 шагов:
Шаг 1. Связаться с агентством Invest Lithuania для консультации о переезде и возможностях релокации компании. Это официальное агентство прямых иностранных инвестиций и развития бизнеса. Связаться с агентством можно с помощью
Шаг 2. Получить от агентства письмо-приглашение в посольство Литвы в Беларуси для получения национальных виз (категории D) для сотрудников компании и членов их семей. Для этого будет необходимо предоставить сотрудникам агентства следующую информацию о работниках и их близких:
Письмо-приглашение будет отправлено в течение 1 рабочего дня с момента получения агентством полного списка сотрудников и вышеуказанной информации о них.
Шаг 3. Получить визы для сотрудников и членов их семей. Для этого необходимо заполнить анкеты для получения национальных виз категории D. Каждый сотрудник и члены семьи, которые планируют переезжать вместе с ним, должны заполнить заявления по форме для получения визы.
Для получения визы сотрудникам и членам их семей нужны будут следующие документы (их нужно взять с собой в посольство Литвы):
Сотрудники должны будут оплатить регистрационный взнос в посольстве Литвы. Платежи принимаются только наличными и в евро.
В посольстве заявитель должен будет предоставить все вышеупомянутые документы вместе со своим паспортом и отпечатками пальцев. Детям младше 12 лет не нужно подавать заявление на визу лично, их родители или законные опекуны могут подать заявление от их имени.
В экстренных случаях посольство готово выдать визы в течение 1 или 1,5 дней после того, как сотрудники и члены их семей предоставят необходимые документы.
Шаг 4. Приехать в Литву. После получения виз сотрудники и члены их семей могут въезжать на территорию Литвы. Национальная виза категории D позволяет физическому лицу находиться в Литве в течение 6 месяцев.
В связи с пандемией COVID-19 белорусы должны самоизолироваться в течение 14 дней после въезда в Литву (требования к самоизоляции меняются каждую неделю в зависимости от распространения вируса в Беларуси).
Шаг 5. Получить разрешение на выезд из места самоизоляции. Сотрудникам может быть дано разрешение покинуть место изоляции в течение 14 дней по причинам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Чтобы получить такое разрешение, нужно будет сдать тест на COVID-19 и получить отрицательный результат.
Шаг 6. Начать работать в Литве. Как только юридическое лицо для компании будет создано и зарегистрировано, бизнес может приступать к работе.
Сотрудники должны подать заявление на получение EU Blue Card — вида на жительство для высококвалифицированных сотрудников. Что важно знать о EU Blue Card:
Основные требования для получения EU Blue Card:
EU Blue Card будет оформлена в течение 15 дней (ускоренный режим) или в течение 1 месяца (стандартный режим). Необходимо оплатить госпошлину — € 240 (при ускоренном режиме) или € 120 (при стандартном). Подробнее о получении EU Blue Card можно узнать по
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В белорусских компаниях все чаще задумываются о переезде в другие страны, чтобы продолжать вести деятельность там. Бизнес-риски становятся слишком высокими,...
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