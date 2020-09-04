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Требования к рабочим местам и зарплатам — что должны знать компании для релокации в Литву

04.09.2020 14:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Требования к рабочим местам и зарплатам — что должны знать компании для релокации в Литву
Фото с сайта unsplash.com

В белорусских компаниях все чаще задумываются о переезде в другие страны, чтобы продолжать вести деятельность там. Бизнес-риски становятся слишком высокими, поэтому многие компании переводят основной состав сотрудников или даже всю команду за рубеж. Один из самых популярных вариантов — Литва.

Специалисты агентства Invest Lithuania рассказали, как происходит процедура релокации в Литву, что нужно учесть собственникам бизнеса и на какую помощь можно рассчитывать.

— Для благополучного и устойчивого развития бизнес нуждается в стабильной и безопасной рабочей среде. Сейчас многие белорусские компании ищут такую среду в странах поблизости и готовятся к релокации. Литва — один из часто рассматриваемых вариантов. Власти Литвы озвучили свою позицию — они готовы принимать у себя представителей белорусского бизнеса и обеспечивать им поддержку.

Релокация в Литву интересует в первую очередь производственные, технологические и проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий. Министерство экономики Литвы уже получило обращения от 21 белорусской ИТ-компании, которые изъявили желание работать в Литве. Как минимум часть из этих заявок будет удовлетворена.

Почему бизнес хочет переехать в Литву?

Литва для белорусских компаний может быть действительно одним из самых привлекательных вариантов. Помимо территориальной и культурной близости Беларуси, страна предоставляет условия, которые способствуют развитию и росту бизнеса. Из наиболее весомых плюсов:

  • Литва занимает 3-е место в ЕС по покрытию территории сетью 4G
  • Страна на 2 месте в Центральной и Восточной Европе по инфраструктуре для ИКТ
  • В стране создана налоговая инфраструктура, которая помогает бизнесу расти
  • Регистрация бизнеса с помощью электронной подписи занимает всего 24 часа
  • Государство предоставляет финансовые стимулы для открытия и развития бизнеса: налоговые льготы, компенсации затрат на некоторые расходы в течение первых лет работы и др. 

Например, компании, которые работают на мировом рынке более 3 лет, имеют годовой доход выше € 10 млн и не испытывают финансовых затруднений, могут рассчитывать на следующие преференции:

  • Кэшбек, основанный на общих затратах на найм и трудоустройство в течение первых 36 месяцев деловой активности
  • Компенсация от 14% до 20% от выплат на оплату труда сотрудников в течение первых двух лет работы.

Научно-исследовательским и инновационным проектам может быть предоставлен грант на сумму до € 3 млн. К компаниям есть требования:

  • Годовой доход компании (или группы компаний) должен быть не меньшим, чем запрашиваемая сумма гранта
  • Компания может доказать, что у нее есть достаточно средств для реализации проекта
  • Компания ранее не проводила в Литве научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Как происходит релокация в Литву?

В сотрудничестве с государственными органами Литвы агентство прямых иностранных инвестиций Invest Lithuania составило руководство для прохождения процедуры релокации компаний из Беларуси. С его помощью можно значительно ускорить и упростить процесс переезда и продолжения работы бизнеса.

Требования к рабочим местам и зарплатам — что должны знать компании для релокации в Литву
Фото с сайта unsplash.com

Следуя этому руководству, компании, соответствующие некоторым критериям, могут переехать в Литву в течение 3 рабочих дней (в экстренных случаях). Налаживание работы компании после переезда займет примерно 1 месяц.

Какие компании могут переехать в Литву? По Закону об инвестициях (ст. 13 ч. 1 п. 6) иностранные компании, планирующие инвестировать в Литовскую Республику, должны:

  • Создать рабочие места не менее чем для 20 сотрудников и сохранять их в течение не менее трех лет
  • Обеспечить среднюю заработную плату в компании не ниже среднемесячной заработной платы в регионе Литвы, в который переезжает компания.

Процедура релокации сейчас упрощена для белорусских компаний. Процесс включает в себя 6 шагов:

Шаг 1. Связаться с агентством Invest Lithuania для консультации о переезде и возможностях релокации компании. Это официальное агентство прямых иностранных инвестиций и развития бизнеса. Связаться с агентством можно с помощью контактов на сайте.

Шаг 2. Получить от агентства письмо-приглашение в посольство Литвы в Беларуси для получения национальных виз (категории D) для сотрудников компании и членов их семей. Для этого будет необходимо предоставить сотрудникам агентства следующую информацию о работниках и их близких:

  • ФИО 
  • Дата рождения 
  • Номер паспорта 
  • Официально зарегистрированное название компании.

Письмо-приглашение будет отправлено в течение 1 рабочего дня с момента получения агентством полного списка сотрудников и вышеуказанной информации о них.

Шаг 3. Получить визы для сотрудников и членов их семей. Для этого необходимо заполнить анкеты для получения национальных виз категории D. Каждый сотрудник и члены семьи, которые планируют переезжать вместе с ним, должны заполнить заявления по форме для получения визы.

Требования к рабочим местам и зарплатам — что должны знать компании для релокации в Литву
Фото с сайта unsplash.com

Для получения визы сотрудникам и членам их семей нужны будут следующие документы (их нужно взять с собой в посольство Литвы):

  • Распечатанная заполненная анкета с подписью работника (или члена семьи)
  • Страховой полис на весь период действия визы (181 день)
  • Выписка, подтверждающая, что у сотрудника есть минимум € 8000 на личном банковском счете или заявление компании о том, что сотрудник получал стабильный ежемесячный доход в размере не менее € 700 в течение последних 12 месяцев. Посольство рекомендует подготовить заявления компаний, поскольку их может быть проще получить, чем личные банковские выписки сотрудников. Каждому заявителю нужно предоставить справку в посольстве (а не отдельную справку для всех сотрудников)
  • 1 фотография формата «на паспорт».

Сотрудники должны будут оплатить регистрационный взнос в посольстве Литвы. Платежи принимаются только наличными и в евро.

В посольстве заявитель должен будет предоставить все вышеупомянутые документы вместе со своим паспортом и отпечатками пальцев. Детям младше 12 лет не нужно подавать заявление на визу лично, их родители или законные опекуны могут подать заявление от их имени.

В экстренных случаях посольство готово выдать визы в течение 1 или 1,5 дней после того, как сотрудники и члены их семей предоставят необходимые документы.

Шаг 4. Приехать в Литву. После получения виз сотрудники и члены их семей могут въезжать на территорию Литвы. Национальная виза категории D позволяет физическому лицу находиться в Литве в течение 6 месяцев.

В связи с пандемией COVID-19 белорусы должны самоизолироваться в течение 14 дней после въезда в Литву (требования к самоизоляции меняются каждую неделю в зависимости от распространения вируса в Беларуси).

Требования к рабочим местам и зарплатам — что должны знать компании для релокации в Литву
Фото с сайта unsplash.com

Шаг 5. Получить разрешение на выезд из места самоизоляции. Сотрудникам может быть дано разрешение покинуть место изоляции в течение 14 дней по причинам, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Чтобы получить такое разрешение, нужно будет сдать тест на COVID-19 и получить отрицательный результат.

Шаг 6. Начать работать в Литве. Как только юридическое лицо для компании будет создано и зарегистрировано, бизнес может приступать к работе.

Сотрудники должны подать заявление на получение EU Blue Card — вида на жительство для высококвалифицированных сотрудников. Что важно знать о EU Blue Card:

  • EU Blue Card — это вид на жительство и разрешение на работу, который специально предназначен для высококвалифицированных работников, которые не являются гражданами ЕС
  • Претенденты на EU Blue Card могут приступать к работе сразу после подачи заявления на его получение
  • Заявление на получение EU Blue Card нужно подавать лично в Департаменте по миграции Литвы
  • EU Blue Card действительна в течение 3 лет и может быть продлена еще на 3 года
  • Обладатели EU Blue Card получают возможность привезти в страну членов своей семьи
  • Обладатели EU Blue Card имеют право на постоянное проживание в Литве через 5 лет после оформления.

Основные требования для получения EU Blue Card:

  • Высшее образование (диплом вуза или не менее пяти лет профессионального стажа, эквивалентного степени высшего образования)
  • Зарплата, не менее чем в 1,5 раза превышающая среднемесячную  среднюю зарплату в Литве (около € 2000)
  • Трудовой договор или контракт на срок не менее 1 года
  • EU Blue Card также может быть выдана директору компании, но необходимо предоставить дополнительные документы.

EU Blue Card будет оформлена в течение 15 дней (ускоренный режим) или в течение 1 месяца (стандартный режим). Необходимо оплатить госпошлину — € 240 (при ускоренном режиме) или € 120 (при стандартном). Подробнее о получении EU Blue Card можно узнать по ссылке.

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