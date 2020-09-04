«Называли нас «сука», «бл*ядь»: ОМОН крутил студентов прямо на глазах у администрации вуза, а та стояла и смотрела

Источник материала: KYKY

Пару минут назад в здании МГЛУ начался хапун. В соцсетях появились видео, на которых запечатлены кадры грубых задержаний ОМОНом безоружных студентов вуза. Ребят хватали на первом этаже в холле, где они собираются каждый день с 1 сентября.

Вероятно, задержания начались по той причине, что студенты МГЛУ вышли в холл, чтобы вместе спеть песню. Так это выглядело:

Позже «Наша Нива» взяла комментарий у студентки, которая наблюдала за выходкой омоновцев в стенах вуза. По словам девушки, в то время, когда силовики крутили учащихся МГЛУ (преимущественно парней), администрация стояла, смотрела и никак не вмешивалась в процесс. «Сука», «бл*ядь» – как только нас не называли», – перечислила собеседница «НН» адресованные студентам фразы сотрудников ОМОНа.

Задержали как минимум четырех человек. Их имена: Прохор Новицкий, Никита Адацкий, Александр Масалевич и Антон Паучков. Парней повезли в РУВД Партизанского района.