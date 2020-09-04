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Сосновский: пока все говорит о том, что ЕС "попугает" Лукашенко и остановится

04.09.2020 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сосновский: пока все говорит о том, что ЕС "попугает" Лукашенко и остановится

В ближайшие дни Евросоюз опубликует официальный список с фамилиями белорусских должностных лиц, которые, по мнению еврочиновников, имеют отношение к нарушению прав человека и фальсификации выборов, по мнению известного немецкого политического эксперта, главного редактора интернет-журнала World Economy Александра Сосновского, Александр Лукашенко в этот санкционный список включен не будет. 

© Sputnik /
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"Думаю, что Лукашенко в санкционный список не включат, это был бы юридический и политический прецедент, который просто грозил бы большими проблемами для самого Евросоюза, это практически было бы равно "мягкому" объявлению войны. Если все-таки они на это пойдут, значит, предположительно, за всем этим стоит такое давление на ЕС, против которого они не могут протестовать ни коим образом, но пока все говорит о том, что попугают и остановятся", ― полагает эксперт.

Комментарий главного редактора интернет-журнала World Economy Александра Сосновского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Включение президента Беларуси в санкционный список ЕС было бы равно "мягкому" объявлению войны, считает известный политический эксперт Александр Сосновский...
 
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