Пропавшую в понедельник школьницу нашли в лесу без сознания - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сыщики Гродненской области и военнослужащие внутренних войск обнаружили пропавшую школьницу 4 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, девушка 31 августа около 10:30 отправилась в школу за учебниками и не вернулась домой . Ранее она также могла пропасть на несколько суток, но всегда возвращалась самостоятельно.

Спустя четыре дня пятнадцатилетнюю учащуюся обнаружили в лесу около деревни Чеховщина Гродненского района. Как уточнили в МВД, девушка лежала на земле без сознания. Сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Напомним, что в столице продолжается поиск сотрудницы средней школы, которая ушла с работы 20 августа и пропала. Также ведется поиск 17-летнего жителя Минского района. Он сообщил родителям, что выехал на свидание к девушке в Россию, после чего перестал выходить на связь.

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