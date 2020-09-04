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Пропавшую в понедельник школьницу нашли в лесу без сознания - видео
04.09.2020 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сыщики Гродненской области и военнослужащие внутренних войск обнаружили пропавшую школьницу 4 сентября, сообщает пресс-служба МВД.
По данным правоохранителей, девушка 31 августа около 10:30 отправилась в школу за учебниками и
Спустя четыре дня пятнадцатилетнюю учащуюся обнаружили в лесу около деревни Чеховщина Гродненского района. Как уточнили в МВД, девушка лежала на земле без сознания. Сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.
Напомним, что в столице
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Пятнадцатилетняя ученица и ранее могла пропасть на несколько дней, однако ранее всегда возвращалась домой самостоятельно.
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