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«На заводе тихо, но очень оптимистично». Что сейчас происходит с забастовками на предприятиях
Источник материала: Tut.by
Сейчас белорусские предприятия не готовы к полноценным забастовкам, потому что многие работники «боятся и устали». Однако при этом отдельные ячейки активистов пытаются проводить собственные «итальянские забастовки». Об этом представители стачкомов минских заводов рассказали во время представления инициативы «Профсоюз Online»,
Как рассказал представитель стачкома Минского моторного завода Андрей Комлик-Яматин, «когда был самый подъем, многие были готовы бастовать».
— Но 18 августа пришла бумага из министерства (промышленности. — Прим. ред.) подавлять всю активность. Сейчас обстановка на заводе не располагает к забастовке. Сказывается отсутствие свободного профсоюза, — сказал Андрей Комлик-Яматин.
По словам представителя стачкома МТЗ Вадима Пайвина, на заводе большая часть коллектива в целом поддерживает идею забастовки, но «в силу привычки люди боятся потерять деньги, стагнируют».
— У нас есть актив — по 10−15 человек в каждом цехе. Но это не имеет массового характера. Люди боятся и устали. Наш стачком отказался от идеи сиюминутной забастовки.
Также Вадим Пайвин добавил, что активных работников отправляют «в ссылку» — на дочерние предприятия холдинга в Гайну и Оршу.
Член стачкома МАЗ Сергей Гульцов отметил, что на заводе сейчас «тихо, но очень оптимистично»:
— Забастовка не заканчивалась, кончились митинги. Есть отдельные ячейки активистов, которые друг другу доверяют. Они проводят свою личную «итальянскую забастовку».
С тем, что о масштабных забастовках пока речи не идет, согласен и председатель ассоциации «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александр Ярошук.
— У кого-то была эйфория, что рабочие войдут в забастовку и транзит власти будет обеспечен, но я видел и чувствовал неготовность рабочих бастовать. Мы должны себе отдавать отчет, насколько серьезен ресурс власти, чтобы противостоять забастовочному движению. (…) В движение пришло все белорусское общество… И в той или иной форме, я убежден, забастовочная борьба продолжится — пусть и в новых формах, например как «итальянская забастовка». И эти формы близки к белорусам — это методы партизанской борьбы.
Напомним, работники крупных предприятий активно подключались к акциям солидарности. К примеру, сотрудники МТЗ 14 августа выходили в центр Минска, а через несколько дней — снова, уже вместе с коллегами с МАЗа и МЗКТ. С акциями солидарности выходили в том числе работники «Беларуськалия», «Гродно Азота», БЕЛАЗа. На том же МЗКТ активно высказывали недовольство происходящим в стране не только
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По словам представителей стачкомов, люди не готовы активно бастовать, но некоторые пытаются проводить «итальянскую забастовку».
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