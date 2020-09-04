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Тихановская выразила солидарность с членами Координационного Совета

04.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выразила поддержку членам Координационного совета, на которых в последние дни обрушился молот белорусской репрессивной системы. Членов КС задерживают, арестовывают, допрашивают, запугивают, выдавливают из страны, кошмарят экономически.

«Координационный совет был создан, чтобы содействовать выходу из (политического) кризиса. Наилучшим способом выхода являются переговоры, и Координационный совет будет содействовать началу переговоров, согласованию и формулированию позиции общества на переговорах, а также нахождению наилучших решений для блага страны», - говорится в заявлении Тихановской

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что создание Координационного совета — это важный шаг в правильном направлении. Совет объединяет интересы всех беларусов, которые стремятся к свободе и переменам в стране. Борьба с Координационным советом, давление на его членов – бессмысленное дело, так как Совет – не причина кризиса, а возможность его преодоления», - подчеркнула она.

«Я солидарна со всеми членами Координационного совета, которые поставили интересы нашей страны выше соображений собственного благополучия и безопасности. Я восхищаюсь их принципиальностью и готовностью идти на риск, чтобы помочь преодолеть политический кризис. Тысячи людей подали заявки в расширенный состав Совета, и я приветствую инициативу каждого из них. Мы делаем общее дело, несмотря на ограничения свободы, на расстояния и репрессии. Мы едины в своем стремлении к цели, мы выстоим, мы победим!», - заявила Тихановская.

 
 
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Светлана Тихановская выразила поддержку членам Координационного совета, на которых в последние дни обрушился молот белорусской репрессивной системы. Членов КС...
 
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