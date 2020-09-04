Торги завершились ослаблением евро и доллара

С начала недели стоимость валютной корзины опустилась на 1,44%, а по итогам августа был зафиксирован рост на 8,73%.





Курс доллара упал на 0,0109 BYN до 2,6342 BYN/USD. С начала месяца стоимость доллара снизилась на 0,0206 BYN. Объём торгов превысил 40 млн. долларов.





Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,1211 BYN/EUR. Евро с начала сентября подешевел на 0,0387 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0010 BYN до 3,5097 BYN/100 RUB. Предыдущие три дня рубль РФ дешевел, его стоимость за это время обвалилась на 0,0882 BYN, а с начала месяца на 0,0872 BYN.





Итоги недели 31 августа — 4 сентября на валютном рынке РБ

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам на текущей неделе:





доллар упал на 0,0289 BYN (−1,09%);

евро обвалился на 0,0457 BYN (−1,44%);

российский рубль рухнул на 0,0605 BYN (−1,69%);





Итоги августа 2020

На торгах БВФБ был установлен новый исторический максимум по объёму торгов. Все валюты резко подорожали к белорусскому рублю в последний летний месяц:





курс доллара +0,2173 BYN (+8,91%);

курс евро +0,2608 BYN (+9,00%);

курс российского рубля +0,2813 BYN (+8,48%);

валютная корзина подорожала на 8,73%.









Центробанк России

Российскому рублю удалось немного отыграть вчерашнее стремительное падение. В Москве на торгах валютной биржи за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара снизился на 29 копеек до 75,1823 RUB/USD. Аналогичный курс евро опустился всего на 12 копеек до 89,02 RUB/EUR.





Итоги августа на валютном рынке России

курс доллара +0,3778 (+0,51%);

курс евро +0,5377 (+0,62%).