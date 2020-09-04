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Форум регионов России и Беларуси могут провести в очном формате

04.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассчитывает, что Форум регионов России и Беларуси в этом году пройдет в очном формате. Об этом она заявила во время рабочей поездки в Ростовскую область, передает телеканал «МИР 24».

«У меня недавно был разговор с моей коллегой, председателем Сената Беларуси Натальей Кочановой. Мы обсуждали ход подготовки к проведению Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Беларусью, и сегодня у нас активнейшим образом эта подготовка продолжается. Мы следим за эпидемиологической ситуацией, и если эта ситуация позволит нам провести это мероприятие в очном формате, на что мы нацелены, то нет никаких причин для отмены этого форума», – заявила Матвиенко.



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Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Ростовскую область.
 
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