Жесткий разговор. Ректор МГЛУ покинула встречу со студентами и их родителями под крики «Позор!»

Источник материала: Onliner Студенты МГЛУ митингуют всю неделю. Начало было положено в День знаний, тогда возле входа собралась большая группа учащихся, которые выражали свое недовольство. Ребята планировали объединиться с колонной студентов технических вузов, но этому воспрепятствовали люди в черном, перекрывшие улицу Румянцева. Инязовцы продолжили свой локальный митинг перед закрытыми дверьми универа, но примерно в обед к главному входу подъехал бус с ОМОНом.

На следующий день ситуация повторилась уже с задержаниями. В дальнейшем студенты собирались в холле главного корпуса. Очередная акция прошла и сегодня, она закончилась появлением силовиков уже в помещении учебного заведения. Все закончилось разгоном и задержаниями. Известно, что в бус к силовикам отправился как минимум один человека. Это парень, учащийся четвертого курса.

После разгона несколько девушек обступили охранников в попытках выяснить, что произошло. Разговор получился очень эмоциональным и подогрел без того накаленную обстановку. К девушкам присоединились парни. Студенты спрашивали, почему их пакуют в родном университете, почему их матерят, почему девушек отпихивают.





— ОМОН забирает детей, которые поют в холле собственного университета. Никто даже не удосужился посмотреть, идут они или нет.

— Вы видели, как они зашли? — реплика охранников.

— Вы видели, что они во дворах сидели уже полчаса до этого?

— Все произошло в течение одной минуты, — работники вуза старались сохранять спокойствие.

— А вы не видите? Это ваша работа, извините! Вы не можете посмотреть! У вас рабочая камера там висит.

— Может, надо ОМОН нанять вместо охраны? — предложение из хора студентов.

— Почему появляются какие-то мужчины и говорят девушкам завалить *****? К кому нам обратиться?

Мужчины из числа охраны говорят, что защищали студентов.

— Серьезно? Если бы вы нас защищали, то сказали бы нам: «Уходите».

— Мы вам так и сказали.

— Вы не могли сказать, что их 25 человек? А теперь говорите, что нас защищали.





Поговорили с девушкой, которая видела произошедшее. По ее словам, студенты спустились в фойе спеть песню. Как только закончили, в помещение ворвались силовики.

— Мы стояли в холле, и в какой-то момент вбежал ОМОН. Эти люди кинулись на учащихся. У нас есть выходы в разные корпуса — А и В. Студенты побежали в этих направлениях. Я находилась возле корпуса В. И услышала крики со стороны корпуса А. Мы подбежали туда. Я увидела, что четыре человека выносят парня за руки-ноги из здания универа.

Когда мы обратились к декану одного из факультетов, он сказал, что пытался подойти к людям из ОМОНа. Но силовики его отпихнули — и он попросту не смог ничего сделать. Как нам сказал проректор по воспитательной работе, задержания произошло из-за массовых беспорядков, какая-то такая причина. Он заходил прямо в бус к ОМОНу и после объяснил нам случившееся таким вот образом.

Пришла мама одной из студенток. Женщина не смогла дозвониться до дочери. Началось эмоциональное общение с охранниками. По фойе разносится крик. Мать студентки предъявляла работникам за то, что во время студенческой акции охранники закрыли двери в университет и не пускали в фойе. Охранники старались сохранять спокойствие.





Компромисс не находился.

20—30 студентов тем временем заняли конференц-зал МГЛУ, затребовав встречи с ректором Натальей Барановой. К ним пришел один из здешних руководителей и сообщил, что ректор выясняет причины появления силовиков в фойе университета, мол, это стало неожиданностью для всех.

Студенты прибывали и ждали встречи с ректором, чтобы задать вопросы о случившемся. Конференц-зала ожидаемо стало мало, и тогда все собравшиеся переместились в актовый зал.





Меж тем официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова прокомментировала произошедшее следующим образом:

— Это не сотрудники ОМОНа — сотрудники милиции доставили в Партизанский РУВД несколько человек в рамках административного процесса за ранее совершенные правонарушения. Это никак не связано с событиями сегодняшнего дня.

Суть прошедшего разговора с ректором. Она заявила, что пообщалась с первым заместителем министра МВД Геннадием Казакевичем. Сообщила ему, что администрация была в курсе намерения учеников петь песню. В МВД, с ее слов, посчитали случившееся несанкционированной акцией.

— А кто вызвал милицию? — спросили из зала.

— Мне сейчас делают замечание, что наша охрана действовала неправильно. А я считаю, что она действовала правильно, — ответила ректор.

— Охрана впустила неустановленных лиц в масках! — закричали студенты. — Кто эти люди?





К разговору подключилась одна из преподавательниц.

— Я сорок лет проработала в институте. Я встала с больничного листа — я не могу это видеть. Как вы позволяете ломать руки своим детям? Никто не вышел и за них не заступился!

Ее слова в зале встретили аплодисментами.

Стало известно, что в итоге было задержано пятеро студентов, которых доставили в здание Партизанского РУВД. Ректор заявила, что их скоро отпустят и привезут обратно в МГЛУ. Баранова пообещала собравшимся усиление охраны в корпусах вуза.





Затем слово взяла еще одна женщина в зале. Вот что она сказала:

— Люди стояли и никого не трогали, держали флаги. Мы знаем от юристов, что это не является поводом для задержания. Никакого беспорядка здесь не было. Я считаю, что вам, как руководству, нужно обратиться в суд и прокуратуру и потребовать объяснений — это заходит за все рамки.

— Но мне правда нужно бежать, — ответила на это ректор и ушла.

Студенты встретили ее слова осуждающим гулом и криками «Позор!». Они поднялись со своим мест, начали аплодировать и кричать: «Жыве Беларусь!»





Учащиеся разбрелись из актового зала. Общаются друг с другом, с преподавателями и ждут возвращения задержанных.

Ближе к трем часам дня группа из примерно полусотни студентов выстроилась возле центрального входа в иняз цепью. Им сигналили проезжающие мимо машины. В руках одного из учащихся выделялся плакат с надписью: «МГЛУ уже не будет прежним».









(будет дополнено)