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Honor представил новые ноутбуки, часы, зубную щетку и пылесос

04.09.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году выставка потребительской электроники IFA проходит в онлайн-режиме. Сегодня бренд Honor представил ряд новых продуктов, среди которых неожиданно оказались электронная зубная щетка и пылесос. Не обошлось и без традиционных устройств вроде часов и ноутбуков.

Часы

Среди носимых устройств две новинки — Watch GS Pro и Watch ES. Первые выполнены в усиленном корпусе, защищены по стандарту MIL-STD-810G и предлагают до 25 дней автономной работы. Модель ориентирована на любителей путешествий и активного отдыха, поэтому получила высокоточную систему геопозиционирования. Часы поддерживают более 100 видов тренировок и могут отслеживать состояние здоровья пользователя.

Honor представил новые ноутбуки, часы, зубную щетку и пылесос
Honor Watch GS Pro

Honor Watch ES ориентированы на любителей фитнеса. По сравнению с Watch GS Pro у них поменьше режимов тренировок и попроще корпус. В часы установлен AMOLED-дисплей с диагональю 1,64 дюйма, есть защита от воды, пульсометр, датчик насыщения кислородом. Автономность часов находится на уровне 10 дней, а цена составляет 100 евро.

Honor представил новые ноутбуки, часы, зубную щетку и пылесос
Honor Watch ES

Ноутбуки

Также Honor представила обновленные модели ноутбуков MagicBook Pro, MagicBook 14 и MagicBook 15. «Прошка» базируется на процессоре AMD Ryzen 5 4600H, оснащена SSD-накопителем объемом 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Есть 16,1-дюймовый безрамочный дисплей. В России такой лэптоп будет стоить около $950.

Honor представил новые ноутбуки, часы, зубную щетку и пылесос
Honor MagicBook Pro

Модели MagicBook 14 и MagicBook 15 построены на базе процессора AMD Ryzen 5 4500U и в версии с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ будут стоить около $800. Все ноутбуки выполнены в металлических корпусах.

Honor представил новые ноутбуки, часы, зубную щетку и пылесос

Планшет

Honor Pad 6 оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, парой динамиков, процессором Kirin 710A, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, заявлена поддержка LTE. Толщина устройства составляет 7,55 мм, вес — 460 г.

Зубная щетка, массажер и пылесос

Увы, об этих штуковинах почти ничего не сказали. Раскрыли только цены. Зубная щетка будет стоить 70 евро, массажер — 170 евро, а беспроводной пылесос — 280 евро.




Смартфон HONOR 30 BMH-AN10 8GB/256GB (титановый серебристый)
Android, экран 6.53" OLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 985, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 40 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
1299 р.
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В этом году выставка потребительской электроники IFA проходит в онлайн-режиме. Сегодня бренд Honor представил ряд новых продуктов, среди которых неожиданно оказались...
 
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