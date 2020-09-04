Квартира дня: «деревянная» студия с желтым диваном

Источник материала: Onliner

В белорусском мире дизайна, где уже несколько лет царствует спокойный скандинавский стиль, порой все же случаются отклонения от «генеральной линии партии». К классическим серому, белому и цвету дерева люди отваживаются добавлять новые цвета или, наоборот, делают упор на какой-то из основных, выводя его на авансцену. Довольно любопытная квартира, хозяин которой не пожалел средств на дизайн-проект и реализацию, появилась в сервисе «Дома и квартиры» Onliner. Смотрим, как можно преобразить вытянутый «пенал» общей площадью 45 квадратных метров.





В оформлении интерьера этой квартиры активно используется контраст цветов: белые стены прихожей «спорят» с графитовым потолком и темной стеной из «кирпичика». Лаконичные черные светильники дополняют картину. Однако ощущение минимализма разбавляет классическая картина русской зимы в массивной золотой раме. Возможно, ей отводится роль вау-эффекта: взгляд точно цепляет.









В жилой части серо-белая картина дополняется активным цветом теплого дерева. Причем многочисленные рейки не только делят помещение на спальную и гостиную зону, но и украшают потолок. Такое редко встретишь в минских квартирах — отчасти из-за того, что белый ровный потолок это беспроигрышный вариант, отчасти из-за того, что потолки в большинстве домов невысокие, какие-нибудь 2,70 метра, куда тут уменьшать?









«Солнце» в затененную гостиную зону приносит ярко-желтый диван, расположенный возле белой стены. Многочисленных подушечек и рюшечек не предусмотрено — не тот стиль. Все предельно строго и функционально.









В спальной зоне дизайнер с хозяином ввели новый цвет — назовем его цвет морской волны. Текстиль для окон выбрали пыльно-розовый. Смотрится гармонично и уютно.













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Расположена квартира и вправду в хорошем месте — компактный пятиэтажный ЖК «Измайловский» возвел «Айрон», считай, посреди Сельхозпоселка. При этом выезд на Долгиновский тракт находится прямо под боком. Продавец оценил свои метры в 261 864 рубля, или $99 000. Иными словами, $2175 за каждый отремонтированный метр.

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