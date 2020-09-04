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Совет конференций католических епископов Европы поддержал архиепископа Кондрусевича, которому не дают вернуться в Беларусь

04.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Руководство Совета конференций католических епископов Европы 3 сентября выступило с заявлением в поддержку председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому не дают вернуться в страну.

Как отмечается на сайте совета, европейские епископы солидарны с Кондрусевичем и костелом в Беларуси "в этом деликатном деле" и присоединились к призыву папы римского Франциска "к диалогу, отказу от насилия и уважению к справедливости и закону".

Совет конференций католических епископов Европы молится "за дорогого пастыря и все белорусское сообщество" и надеется на "безотлагательное возвращение архиепископа Минско-Могилевского домой и возобновление его епископского служения в Беларуси".

Европейские епископы также "призывают всех участвовать в мирном разрешении конфликта и с уверенностью идти путем диалога во благо человека и всего общества".  

 
 
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Руководство Совета конференций католических епископов Европы 3 сентября выступило с заявлением в поддержку председателя Конференции католических епископов...
 
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