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Совет конференций католических епископов Европы поддержал архиепископа Кондрусевича, которому не дают вернуться в Беларусь
Источник материала: Навiны
Руководство Совета конференций католических епископов Европы 3 сентября выступило с заявлением в поддержку председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому не дают вернуться в страну.
Как отмечается на сайте совета, европейские епископы солидарны с Кондрусевичем и костелом в Беларуси "в этом деликатном деле" и присоединились к призыву папы римского Франциска "к диалогу, отказу от насилия и уважению к справедливости и закону".
Совет конференций католических епископов Европы молится "за дорогого пастыря и все белорусское сообщество" и надеется на "безотлагательное возвращение архиепископа Минско-Могилевского домой и возобновление его епископского служения в Беларуси".
Европейские епископы также "призывают всех участвовать в мирном разрешении конфликта и с уверенностью идти путем диалога во благо человека и всего общества".
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Совет конференций католических епископов Европы поддержал архиепископа Кондрусевича, которому не дают вернуться в Беларусь
Руководство Совета конференций католических епископов Европы 3 сентября выступило с заявлением в поддержку председателя Конференции католических епископов...
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