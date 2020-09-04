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Правозащитники: в Минске задержан блогер Павел Спирин

04.09.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 4 сентября задержан блогер Павел Спирин, у него дома провели обыск, сообщает правозащитный центр «Весна».

Задержание произведено в рамках дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).

По информации правозащитников, дело связано с фильмом Спирина «Грань» о наркоторговле в Беларуси, который был внесен в список экстремистских материалов. Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета.

Блогер и юрист Павел Спирин стал известен после того, как в конце 2017 года опубликовал на своем youtube-канале фильм «Отчим» с резкой критикой в адрес Александра Лукашенко.

В 2020 году Спирин в числе других «кандидатов протеста» намеревался баллотироваться на пост главы государства, однако Центризбирком не зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за его выдвижение кандидатом в президенты.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 4 сентября задержан блогер Павел Спирин, у него дома провели обыск, сообщает правозащитный центр «Весна».
 
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